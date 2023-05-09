Aumenta a 133 la cifra de cadáveres de personas vinculadas a un culto en Kenia

Se eleva a 133 cadáveres, la cifra de integrantes de un culto del fin del mundo, luego de que autoridades reanudaran la búsqueda en una zona boscosa de Kenia, la semana pasada fue suspendida por las lluvias que afectaron la región la semana pasada.

Autoridades temen que haya mucho más tumbas en el bosque y han declarado que "se trató de un crimen altamente organizado", así lo describió Kithure Kindiki, secretario del gabinete interior de Kenia y resaltó que "el gobierno de Kenia hará lo que sea necesario para desentrañar este crimen organizado, actividad que le ha costado a todas estas personas y contando".

Los trabajos de búsqueda y rescate siguen, Kindiki detalló que 65 personas fueron rescatadas con vida del bosque, estaban escondidas entre los matorrales, eran víctimas que fueron convencidas y engañadas para que ayunarán hasta morir y de esa manera se encontrarían con Jesucristo. También hay denuncias de desaparación de más de 560 personas, aunque no aclaró si están relacionadas con el culto.

¿Hay detenidos por este crimen de culto?

"Hasta ahora, hemos detenido a 25 personas durante este operativo, y están siendo procesadas y serán acusadas de varios delitos", dijo Kindiki, entre ellas se encuentra el pastor, Paul Mackenzie, a quien una corte del pueblo de Malindi puso en libertad y días después nuevamente fue arrestado y llevado a un tribunal de pueblo de Shanzu.

El pastor Paul Mackenzie, líder Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas está acusado de ordenar a sus fieles se dejaran morir de hambre y también a sus hijos, para que pudieran llegar al cielo antes del fin del mundo, que ocurriría el 15 de abril, les dijo.

La semana pasada, un tribunal liberó bajo fianza al pastor Ezekiel Odero, sospechoso de estar involucrado en este asesinato masivo en el bosque de Shakahola, en el condado de Kilifi, Kenia.

¿Cuántos cadáveres han sido analizados?

"El número total de cuerpos que fueron sometidos a la autopsia en el hospital del subcondado de Malindi fue de 112, todos ellos provenientes de esta horrible masacre", señaló Kithure Kindiki, secretario del gabinete interior de Kenia.

