Otro accidente de Metrobús CDMX: Choque entre dos unidades deja 24 lesionados en Iztacalco

Un poco antes del mediodía se registró un aparatoso choque entre dos unidades del Metrobús CDMX, dejando como saldo un total de 24 personas lesionadas en calles de la alcaldías Iztacalco, Ciudad de México.

El grave accidente se convierte en el segundo choque de este medio de transporte registrado en menos de una semana. Ocurre días después del incidente de Metrobús que dejó 7 lesionados en la Línea 2.

¿Cómo ocurrió el choque de Metrobús en Iztacalco y qué se sabe de las víctimas?

Los primeros reportes indican que el conductor de la unidad del Metrobús CDMX iba por las calles Resina y Av. Té, en la alcaldías Iztacalco, cuando se impactó contra la parte trasera de otro autobús articulado.

Debido a la fuerza del impacto, al menos 20 pasajeros que viajaban abordo de la unidad resultaron lesionados, mientras que otras cuatro personas, que viajaban en la otra unidad, recibieron un fuerte golpe.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas para valorar y brindar atención medica a los lesionados por el choque de Metrobús.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud actual de los pasajeros afectados. Tampoco se sabe si alguno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital de emergencia.

🚨 #Importante | Un choque entre dos unidades del Metrobús deja 24 lesionados El encontronazo ocurrió en avenida Té, cerca de la estación Iztacalco de la Línea 2. Entre los afectados hay una mujer embarazada que recibe atención médica Vía: Antonio Huitzil (@AntonioHuitzil2) https://t.co/4dEBbSTx7S — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 21, 2026

Metrobús y aseguradora entregan pases médicos a los heridos

Personal de la empresa aseguradora del Metrobús CDMX proporcionó algunos pases médicos a los usuarios para que pudieran realizarse posteriores valoraciones y continuar con la atención correspondiente.

Elementos de los servicios de emergencia y personal del Metrobús permanecieron en el sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes tras el accidente.

"Colaboraremos en todo lo necesario": el comunicado del Metrobús tras el accidente

A través de redes sociales, autoridades del Metrobús CDMX aseguran que se encuentran colaborando con las autoridades para poder atender con las personas lesionadas y determinar las causas del choque entre las dos unidades.

"Metrobús colaborará con la autoridad en todo lo que se necesite para atender a las personas que resultaron lesionadas", explicaron en el comunicado.