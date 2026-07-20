Antonio Huitzil

¡Impactante! Árbol colapsa por las lluvias en CDMX y provoca fuga de gas
Las intensas lluvias de este lunes no pasaron desapercibididas, distintas vialidades se vieron afectadas, entre ellas Benito Juárez con la caída de un árbol.
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Las intensas lluvias de este lunes no pasaron desapercibididas, distintas vialidades se vieron afectadas, entre ellas Benito Juárez con la caída de un árbol.
Vecinos temen que la megafuga de agua provoque graves inundaciones en calles de la colonia San Pedregal Nicolás en Tlalpan; piden que el problema se solucione.
El enorme socavón en Paseo de las Palmas comenzó como un pequeño orificio en el asfalto; vecinos advierten riesgos para automovilistas y piden repararlo.
El enorme socavón comenzó como un simple hundimiento y con el paso de los días se ha hecho cada vez más grande; vecinos temen un grave accidente.
El enorme socavón fue formado cerca de una alcantarilla, por lo que los vecinos temen que se trate de una fuga de aguas negras; piden solucionar el problema.
El buzón electrificado se encuentra a unos pasos del Jardín del Arte, por lo que vecinos de la zona aseguran que es un peligro para los peatones.
La enorme zanja en Insurgentes ya ha provocado graves daños a algunos vehículos que pasan por la zona, así como accidentes a ciclistas y motociclistas.
La caída del árbol fue provocada por las fuertes lluvias que han azotado a la CDMX en los últimos días; vecinos aseguran que representa un riesgo sanitario.
Una de las tres personas prensadas resultó con heridas de gravedad, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital; se desconoce su estado de salud.
Caos vial en la CDMX: Tres camiones de carga quedaron atorados en el bajopuente de Avenida Chapultepec y Florencia; estas son las multas vigentes.
Omar y su familia recorren hasta 12 horas desde Tamazula hasta Durango capital, cargando fruta fresca y la esperanza de un sustento digno. Detrás de cada durazno, hay sacrificio, tierra y familia.
Edomex se consolidó como el principal receptor de este éxodo luego del terremoto de 1985, ya que recibió a más de medio millón de emigrantes capitalinos.
Los sismos del 19 de septiembre unen a dos generaciones. Este es el contraste político entre la parálisis del presidente De la Madrid en 1985 y la contención mediática de Peña Nieto en 2017.
En punto de las 7:19 de la mañana, de aquel 19 de septiembre de 1985, una familia fue sorprendida por el fuerte terremoto que destruyó parte de la CDMX.
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El reconocimiento de la cultura maya es importante, para destacar y evitar que sus costumbres desaparezcan; ese es el mensaje que da Julieta Poth en pleno 2026.
En la base de datos del Sismológico Nacional se reveló el mes con más sismos en México desde 1990.
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Sin un solo detenido y con mil 475 pipas de combustible robado abandonadas, el decomiso en Guanajuato le revienta el discurso al gobierno.
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano se activará este 19 de septiembre durante el Simulacro Nacional 2026 con hipótesis de temblor y te decimos los lugares en los que sonará
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Más de 200 personas permanecen bajo vigilancia epidemiológica en Yucatán luego de haber ingresado a un lago artificial donde se detectó Ameba comecerebros.
Octavio Romero Oropeza enfrenta señalamientos de tráfico de influencias tras la asignación de contratos millonarios para las Viviendas del Bienestar.
Se conoce que la joven regresó al departamento junto con una amiga luego de salir a cenar y que, al momento de localizar su cuerpo, estaba rodeada de vómito.
Este viernes se realizará la audiencia en Cuautla donde el MP presentará pruebas contra el único detenido por el asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos..
Rafael Ojeda declara 6.3 millones de pesos en deudas hipotecarias pero reporta cero propiedades, además de que funge como asesor actual.
Tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985, surgieron en México los héroes de cuatro patas; perros rescatistas como Frida y Proteo que han hecho historia.
Asignaron 30 millones de pesos para la reconstrucción de Insurgentes Norte 476 y dejaron el edificio lleno de cascajo y grietas, representando un peligro para los inquilinos.
Vinculan a “Alexis N” por el homicidio de Carlos Manzo; la alcaldesa Grecia Quiroz denuncia que el acusado era cercano a su familia.
El clima en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México tendrá cambios durante este viernes 18 de septiembre.
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Hoy se esperan diversas marchas en la CDMX, como es de costumbre, aquí tenemos las últimas actualizaciones minuto a minuto. Conoce de qué tratan.
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