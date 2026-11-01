Siguen buscando a mexicano desaparecido tras choque de trenes en Toledo, España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que siguen las labores de búsqueda de un mexicano desaparecido tras el choque de trenes en Urda, Toledo, en España.

¿Qué se sabe del mexicano desaparecido en el choque de trenes en Urda?

En un comunicado, la cancillería mexicana detalló que identificó a 12 ciudadanos mexicanos afectados por el siniestro ocurrido el 28 de octubre de 2026 que dejó un saldo de 69 personas muertas. Añadió que 11 personas sufrieron lesiones leves y ya fueron dadas de alta.

La dependencia aseguró que la Embajada de México en España está en comunicación con las autoridades de España para dar seguimiento al caso del mexicano que permanece en calidad de desaparecido. “Las autoridades españolas continúan con su búsqueda e identificación”, señaló la dependencia.

Apoyo consular de la SRE a las víctimas y familias mexicanas

La SRE afirmó que el encargado de la sección consular de la embajada viajó a Toledo para acompañar al familiar del connacional desaparecido y brindar el apoyo necesario. Destacó que otorgarán apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y seguirá activo el protocolo de protección consular.

Fallo en el sistema LZB y causas del choque entre el AVE y el Iryo

Las autoridades españolas siguen identificando los restos de personas tras el choque de dos trenes de alta velocidad: un Iryo detenido en la vía y un AVE que fue autorizado a circular, a pesar de un fallo en el sistema de monitoreo LZB que opera en el tramo entre Madrid y Andalucía.

En la escena del impacto, grúas pesadas remueven los vagones de los trenes, mientras la Guardia Civil tiene a 64 personas como desaparecidas.

Óscar Puente, ministro de Transportes, rechazó las exigencias de renuncia, a pesar de que este es el segundo incidente mortal durante su gestión, después de que en enero otro accidente dejó a 46 personas fallecidas.

En la iglesia local de Urda, decenas de personas acudieron para escuchar una misa en homenaje a las víctimas del choque de trenes. Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, ofició la ceremonia realizada el 31 de octubre de 2026.

