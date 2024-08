Extraño ser ataca en Puebla: Caballos, burros y becerros fueron atacados por animal desconocido

En la comunidad de Hermenegildo Galeana, perteneciente al municipio de Acatlán de Osorio, Puebla , nueve animales como caballos, burros y becerros fueron masacrados por un animal desconocido, ante esta situación, los habitantes de la localidad temen por su vida.

“Existe el temor tanto como por nosotros, como por nuestros animales, que son, por ejemplo, los burros, nuestros animales de trabajo, son con los que nosotros labramos la tierra, y luego, pues los hacemos acompañar por nuestros niños, toda vez que ellos son muy útiles para cuando nosotros estamos trabajando. Ellos se dedican a cuidar los animales”, detalló uno de los afectados.

“Fue precisamente aquí, en la cuchilla de los mezquites, donde algo atacó a un animal, a un burro de aproximadamente 130 kilos. Aquí lo atacó, pero lo arrastró por esta pendiente, aproximadamente unos 200 metros más hacia abajo, y ahí quedaron los restos”, agregó.

Una burrita más sobrevivió a un ataque y terminó con la cara lesionada, ahora se repone en los mismos terrenos donde fue atacada.

¿Qué provocó el ataque a estos animales?

Las personas mayores de la comunidad señalan que no recuerdan hechos similares, ni animales que atacaran su ganado, pero indican que hay personas que manifiestan haber visto a un animal felino de gran tamaño.

“No, bendito Dios, que no hasta ahora, pues sabemos que esas cosas son peligrosas, pero nosotros nunca lo hemos visto, y pues lo platican porque está peligroso, porque si nos encuentra solos nos puede comer. Pues ya ve el campo cómo está sólido, y va la gente al campo, y Dios no lo quiera nada de malas, pues si no nos come, pues si nos mata”, explicó uno de los habitantes de la localidad.

Las pendientes tan inclinadas complican el acceso hasta donde se encuentran los restos de los animales, mientras que protección animal del estado ya revisa el caso, ya que no contaba con el reporte.

¿Qué es lo que se sabe del chupacabras?

El ‘Chupacabras’ es una criatura legendaria o criptozoológica, que se dice ataca y bebe la sangre de animales de granja, especialmente cabras, en partes de las Américas, incluido el territorio mexicano.

Los primeros avistamientos e informes detallados ocurrieron por primera vez en Puerto Rico en 1995. Desde entonces, se han reportado supuestos avistamientos tan al norte como Maine y tan al sur como Chile, e incluso fuera de las Américas en países como Rusia y Filipinas