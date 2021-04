Ciberseguridad: Errores al momento de originar contraseñas

Ciudad de México.- Así como no prestamos los cepillos de dientes, expertos en ciberseguridad dicen que tampoco deberíamos compartir las contraseñas, pero por higiene digital.

De 10 años a la fecha, muchos usuarios continuamos cometiendo los mismos errores al momento de originarla.

”...estamos hablando que en primer lugar están apareciendo las contraseñas que tienen secuencia de números 1234.. o 13456 (...) la fecha de nacimiento no es buena opción…" expone Juan Pablo Carsi, Experto en Ciberseguridad.

México uno de los países con más ataques

Los expertos aseguran que todavía hay quien en ciertos sistemas dejan contraseñas por default que en algunos sistemas ya vienen predefinidos como 4 ceros, lo que las hace más vulnerables.

Aseguran que por ello, México es uno de los países que más ataques tiene en diferentes aspectos.

”...Empezaba con 12345 para que no se me olvidara, pero siempre se me terminaba olvidando, entonces opté por hacer una contraseña general para todas mis cuentas y todo lo que uso...” Gabrie, usuario de la web.

No recomiendan que las contraseñas se apunten en una libreta

De igual forma los expertos de seguridad web, exponen que lo es recomendable que las contraseñas se generalicen y que no se apunten en una libreta.

Lo recomendable para alcanzar la seguridad máxima

Lo que sí podría reforzar este mecanismo; es usar 8 a 12 caracteres combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Como también el modificarla cada 3 meses.

”...también les podemos sugerir que hoy en el mercado, en la industria, hay muchos software de llaveros digitales que te ayudan a almacenar precisamente las contraseñas de todas tus aplicaciones y tu nada más te tienes que aprender, digamos, la contraseña que te permite abrir ese llavero digital…" dio a conocer Ana Cecilia Pérez, Experta en Ciberseguridad.

También es recomendable el usar un factor adicional para no depender de una sola contraseña, como son la huella digital, sistemas biométricos como el iris o incluso un Token.

Recuerde que las buenas prácticas en las contraseñas podrían evitar robos o fraudes.