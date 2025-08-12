BMV termina a la alza durante la jornada; precio del dólar se mantiene estable

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada con un desempeño positivo, impulsada por señales de una posible baja en las tasas de interés en Estados Unidos.

Bajo este panorama, Wall Street también registaron cambios importantes al final de la jornada de este martes 12 de agosto de 2025. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 12 de agosto 2025

El principal índice accionario S&P/BMV IPC terminó en 58,675.04 puntos, con una variación al alza de 0.57%, equivalente a un aumento de 332.17 puntos.

Este avance estuvo influenciado por expectativas ante un aumento moderado en la inflación estadounidense durante julio. Por su parte, el peso mexicano mostró estabilidad, cerrando con un tipo de cambio de 18.58 pesos por dólar.

|Captura de pantalla

¿Cómo cierra Wall Street hoy 12 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este martes 12 de agosto de 2025, registrando un aumento importante en sus cotizaciones debido a que los inversionistas apuestan por luz verde para el recorte de tasas en Estados Unidos.



S&P 500 subió 1.13%, para cerrar en 6,445.76 puntos.

Nasdaq Composite aumentó un 1.39%, hasta las 21681.90 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó un 1.10%, hasta los 44,458.61 puntos.

Precio del dólar en México hoy 12 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 12 de agosto de 2025 en $17.65 pesos la compra y en $19.10 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.25 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 12 de agosto 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 12 de agosto de 2025, se ubica en 119 mil 556 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.66% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 221mil 964 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 21 de agosto 2025

Los precios del crudo cayeron el martes, mientras los operadores esperaban el reporte de inventarios de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

