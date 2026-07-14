¿Alcanza la quincena para hacer la despensa? El precio de la canasta básica en México para julio 2026, según Profeco

¿Toca apretarse el cinturón? El precio de los alimentos y otros productos de la canasta básica en México registraron cambios importantes para julio 2026, impactando el bolsillo de las familias mexicanas; te compartimos el costo total de surtir la despensa.

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para julio 2026?

El precio de la canasta básica para julio 2026 se ubica entre los $748.50 hasta los $910.30 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

A nivel nacional, registramos que pueden adquirir los 24 productos que conforman la canasta básica del Pacic por 748.50 pesos 🛒, el costo total más bajo que favorece el desarrollo integral de la población mexicana.



Revisen y elijan precios justos a través de… pic.twitter.com/bZnyYy5172 — Iván Escalante (@ivan_escalante) July 13, 2026

Precio de la canasta básica en otras regiones de México para julio 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió el precio de la canasta básica en las distintas regiones de México, pero ¿en qué zona sale más barato ir al mercado?

Regiones en el que el precio de la canasta básica es alto:

Culiacán, Sinaloa - $910.30 peso

Villahermosa, Tabasco - $910.10 pesos

Zapopan, Jalisco - $906.90 pesos

Saltillo, Coahuila - $906.40 pesos

Cuautitlán Izcalli, Estado de México - $901.90 pesos

Tampico, Tamaulipas - $900.90 pesos

Tijuana, Baja California - $894.00 pesos

Chihuahua, Chihuahua - $890.50 pesos

Morelia, Michoacán - $891.20 pesos

Álvaro Obregón, Ciudad de México - $862.20 pesos

En el mes de julio 2026, Sinaloa es la región con el precio más< alto de la canasta básica, acercándose a los mil pesos por familia, según el reporte de la Profeco.

¿En qué región de México es más barato ir al mercado?

Por el contrario, la zona con el costo más bajo para surtir la despensa es Aguascalientes, ubicándose en $748.90 pesos por familia. A este le sigue Campeche con $754.40 pesos.

¿Qué productos subieron de precio en México?

Un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló la lista de alimentos, productos y servicios, que registraron un aumento en su precio durante las últimas semanas del mes de mayo, impactados por la inflación de México, pero ¿cuáles son?



Chile poblano

Jitomate

Chile serrano

Uva

Otros chiles frescos

Pepino

Limón

Huevo

Otras frutas

Automóviles

La inflación en México se ubicó en 3.37% en el mes de junio, ubicándose por debajo de los 3.94% registrados en el mes de mayo.

