Costo del petróleo se dispara tras anuncio de Trump y así afectó al precio del dólar hoy 14 de julio 2026

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 14 de julio 2026. Tra el anuncio del bloqueo marítimo iraní por parte de Donald Trump, las bolsas presentan resultados variados. Los inversores analizan las ganancia de los bancos más grandes de Wall Street.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 14 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.41 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 14 de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 14 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 14 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 14 de julio 2026 en 63 mil 995 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 112 mil 485 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 14 de julio 2026?

El precio del petróleo se dispara hoy 14 de julio 2026. Está en su nivel más alto en cuatro semanas a medida que se intensifica el conflicto entre EU e Irán.