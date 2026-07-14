La isla de Veracruz que tiene playas blancas estilo Caribe y puedes llegar en un viaje en autobús desde CDMX

Si estás en buscando un destino de playa con aguas cristalinas y arena blanca sin salir de México, esta isla de Veracruz puede ser una excelente opción. Su paisaje, comparado por muchos con el del Caribe, la convierte en un lugar ideal para una escapada de fin de semana o unas vacaciones.

Si planeas viajar desde la Ciudad de México (CDMX), aquí te explicamos cómo llegar en autobús, cuánto cuesta el traslado y qué debes considerar para organizar tu visita de la forma más sencilla.

¿Cuál es la isla de Veracruz que tiene arena blanca?

La Isla de Enmedio, ubicada frente a las costas del puerto de Veracruz y dentro del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, es uno de los destinos más atractivos del estado.

Sus aguas cristalinas, arena blanca y arrecifes de coral le han valido el apodo de “el Caribe veracruzano”, convirtiéndola en un sitio ideal para practicar snorkel, nadar o disfrutar de un día de playa en un entorno con una gran belleza y riqueza natural.

¿Cómo llegar a la Isla de Enmedio?

Para llegar a la Isla de Enmedio desde la Ciudad de México, primero debes de viajar en autobús al puerto de Veracruz. El trayecto dura entre cinco horas y media y seis horas, con boletos que suelen costar entre 500 y 900 pesos, dependiendo del horario y la anticipación con la que se compren.

Una vez ya estés caminando sobre en Veracruz, es necesario trasladarse a Antón Lizardo, localidad ubicada a unos 30 minutos y, debido a que la isla forma parte del Parque Nacional Sistema Arreficial Veracruzano, el acceso se realiza mediante prestadores de servicios turísticos y está sujeto a las condiciones del clima y del mar.

¿Cuáles son los costos para llegar a la isla en Veracruz?

El costo para viajar desde la Ciudad de México a la Isla de Enmedio puede variar según la temporada y el tipo de servicio que elijas.

El boleto de autobús al puerto de Veracruz suele costar entre 500 y 900 pesos por persona en un viaje sencillo.

A ello se puede sumar el traslado hasta Antón Lizardo y el recorrido en lancha hacia la isla, que generalmente forma parte de un tour con precios que rondan entre los 500 y los mil pesos por persona.

En total, el presupuesto aproximado para llegar desde la CDMX a la Isla de Enmedio va de 1,000 a 2,000 pesos por persona, sin considerar alimentos, hospedaje u otros gastos durante el viaje.