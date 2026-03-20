¿Cuál es el precio del dólar? Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados financieros

La jornada financiera concluyó con movimientos en la Bolsa Mexicana de Valores y variaciones en el comportamiento del dólar frente al peso, en un contexto marcado por factores económicos tanto nacionales como internacionales que influyen en el desempeño de los mercados.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores este viernes 20 de marzo?

En caída: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con pérdidas, luego de que su principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicara en 64,134.9 puntos, lo que representó una caída de 1.63%, equivalente a un retroceso de 1,064.5 unidades, en una sesión con un volumen de operación de más de 514 millones de títulos.

Así cierra la jornada el Wall Street hoy 20 de marzo

El Wall Street cerró la jornada del 20 de marzo de 2026 con pérdidas en sus principales índices. El Dow Jones Industrial Average bajó 0.44% para ubicarse en 46,021.43 puntos; el S&P 500 retrocedió 0.27% a 6,606.49 unidades, y el Nasdaq Composite cayó 0.28% hasta 22,090.69 puntos.

La sesión estuvo marcada por cautela entre inversionistas ante preocupaciones inflacionarias y el comportamiento de los precios del petróleo, factores que presionaron a los mercados estadounidenses.

Precio del dólar hoy 20 de marzo de 2026

A pesar del ajuste en los mercados internacionales, en México las ventanillas bancarias muestran un comportamiento diferenciado para el cierre de semana, con el dólar en niveles de compra de 16.20 pesos y venta de 18.34 pesos, mientras que el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.92 pesos, reflejando un entorno de alta volatilidad en el que el peso mexicano ha buscado ganar terreno frente a la incertidumbre global.

Por su parte, el dólar canadiense también registra movimientos y se cotiza en 10.65 pesos a la compra y 13.69 pesos a la venta en Banco Azteca.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 20 de marzo?

Los precios del petróleo cayeron más del 1% el viernes, mientras Estados Unidos esbozaba medidas para gestionar la crisis del suministro de petróleo, y las principales naciones europeas, Japón y Canadá ofrecían unirse a los esfuerzos para garantizar el paso seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz.

