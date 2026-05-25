Planea tu ruta: Este es el costo de la gasolina hoy lunes 25 de mayo

¿Buscas dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos el precio actualizado de los combustibles en distintas regiones del país para este lunes 25 de mayo de 2026, además de los costos promedio en Estados Unidos y cuál es la diferencia entre la gasolina Magna y Premium.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Los precios promedio de los combustibles en México para este lunes 25 de mayo de 2026 son los siguientes:

Gasolina Regula r: 23.68 pesos por litro

r: 23.68 pesos por litro Gasolina Premium : 28.46 pesos por litro

: 28.46 pesos por litro Diésel: 27.33 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 25 de mayo de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 25 de mayo de 2026

Estos son los costos del combustible en la Ciudad de México este lunes:

Gasolina Regular : 23.51 pesos por litro

: 23.51 pesos por litro Gasolina Premium : 25.62 pesos por litro

: 25.62 pesos por litro Diésel: 25.52 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 25 de mayo de 2026

En el Estado de México, el precio promedio de los combustibles es:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 28.04 pesos por litro

: 28.04 pesos por litro Diésel: 26.91 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 25 de mayo de 2026

En Guadalajara, los costos registrados son:

Gasolina Regular : 23.98 pesos por litro

: 23.98 pesos por litro Gasolina Premium : 29.26 pesos por litro

: 29.26 pesos por litro Diésel: 27.45 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 25 de mayo de 2026 en Monterrey

Para Monterrey, los precios son:

Gasolina Regular : 24.00 pesos por litro

: 24.00 pesos por litro Gasolina Premium : 29.48 pesos por litro

: 29.48 pesos por litro Diésel: 27.13 pesos por litro

Precio de gasolina en Coahuila hoy 25 de mayo de 2026

En el estado de Coahuila, el combustible mantiene uno de los costos más bajos del país:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 28.24 pesos por litro

: 28.24 pesos por litro Diésel: 26.50 pesos por litro

Precio de gasolina en Sonora hoy 25 de mayo de 2026

En Sonora, los precios promedio son:

Gasolina Regular: 23.20 pesos por litro

23.20 pesos por litro Gasolina Premium : 28.01 pesos por litro

: 28.01 pesos por litro Diésel: 27.06 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los costos promedio del combustible en Estados Unidos para este 25 de mayo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.50 dólares (77.71 pesos)

por galón: 4.50 dólares (77.71 pesos) Gasolina Premium por galón: 5.36 dólares (92.56 pesos)

por galón: 5.36 dólares (92.56 pesos) Diésel por galón: 5.59 dólares (96.53 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de los combustibles para este lunes 25 de mayo de 2026 corresponde a los reportes realizados por los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Actualmente, el estado de Sonora está entre las regiones con la gasolina más barata del país, al registrar un costo de 23.20 pesos por litro de gasolina Regular.

En contraste, Monterrey, en el estado de Nuevo León, figura entre las zonas donde el combustible alcanza uno de los precios más altos, con un promedio de 24.00 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium se encuentra en el nivel de octanaje, es decir, en la capacidad del combustible para resistir detonaciones dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele utilizarse en motores de baja compresión. Por otro lado, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que es recomendada para vehículos con motores turbo, súper cargados o de inyección directa.

Para conocer cuál es el combustible adecuado para tu automóvil, puedes revisar el manual del propietario, el tapón del tanque de gasolina o la etiqueta colocada en la puerta del conductor.