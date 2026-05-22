¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 22 de mayo de 2026?

Llegó el fin de semana y con este se anunciaron cambios importantes en los mercados. Consulta aquí cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy viernes 22 de mayo de 2026.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales cerraron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 22 de mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 22 de mayo de 2026, en $$15.95 pesos la compra y en $$17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 22 de mayo 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este jueves con pérdidas. El referencial índice accionario S&P/BMV IPC fue de -0.07% a 68,333.47 puntos al cierre de este viernes 2 de mayo de 2026.

Cierre de Wall Street hoy 21 de mayo 2026

Las acciones estadounidenses subieron hoy con el Dow Jones alcanzando un máximo histórico intradía, ya que los inversores celebraron las señales de progreso en las conversaciones para poner fin al conflicto de Oriente Medio y una sólida temporada de resultados empresariales.

El S&P 500 registró su octava semana consecutiva de ganancias, la racha más larga desde que finalizó en diciembre de 2023 una racha de nueve semanas.

Las acciones de semiconductores, que han impulsado las recientes ganancias en Wall Street , registraron en su mayoría alzas. El índice de semiconductores de Filadelfia subió, impulsado por las ganancias de Qualcomm, mientras que Nvidia retrocedió.

El S&P 500 subió 27,75 puntos, o un 0,37%, para cerrar en 7.473,47 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 50,87 puntos, o un 0,19%, hasta los 26.343,97. El Dow Jones Industrial Average subió 294,04 puntos, o un 0,58%, hasta los 50.579,7.

Con información de Reuters

