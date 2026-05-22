¿Qué le pasó al precio del dólar hoy? Así quedó para este viernes 22 de mayo 2026

¿Estás pensando en realizar transacciones cambiarías? Este viernes 22 de mayo de 2026, el precio del dólar registra un leve repunte en ventanillas luego de experimentar días de alta volatilidad, cotizando por encima del umbral de los 18 pesos. Revisa aquí el costo actualizado de la divisa en México.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 21 de mayo 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.10 pesos la compra y se vende en $17.33 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del primer martes del año.

La moneda estadounidense registró una leve baja para este viernes 22 de mayo 2026, manteniéndose por debajo de su máximo de seis semanas, ya que las esperanzas de que Washington estuviera cerca de un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio limitaron nuevas subidas.

Precio del dólar canadiense en México para mayo 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.65 pesos la compra y se vende a $13.59 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 22 de mayo 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 22 de mayo 2026 en 77 mil 400 pesos por unidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 328 mil 864 pesos por unidad.

Precio del petróleo sigue arriba de los cien dólares el barril este jueves

El precio del petróleo subió un 2% para la mañana de este 22 de mayo 2026 después de que Reuters informara que el Líder Supremo de Irán emitió una directiva para que el uranio del país cercano al grado armamentístico no se envíe al extranjero.

Petróleo Brent - 105.96 dólares por barril.

105.96 dólares por barril. Petróleo West Texas Intermediate - 99.10 dólares por barril.

Recientemente se revelaron negociaciones entre Irán y Omán destinadas a implementar un mecanismo de peaje fijo que consolide su dominio sobre el tránsito naval en el Estrecho de Ormuz. Dicha iniciativa choca directamente con el principio de libre navegación global que promueve el gobierno de Estados Unidos.