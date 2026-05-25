Carreteras de México EN VIVO: Reporte de tráfico, accidentes y bloqueos hoy 25 de mayo

Si vas a circular en carreteras de México hoy lunes 25 de mayo, te dejamos el reporte en vivo para que revises el tráfico, evites retrasos y planees bien tu viaje por las vialidades nacionales.

En Azteca Noticias te contamos al momento si hay choques, cierres por obras, filas en las casetas o carriles reducidos basado en los avisos de CAPUFE y la Guardia Nacional para que manejes seguro y llegues a tiempo a tu destino.