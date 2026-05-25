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Carreteras de México EN VIVO: Reporte de tráfico, accidentes y bloqueos hoy 25 de mayo

Sigue el reporte en vivo de las carreteras de México incluyendo accidentes, tráfico, bloqueos y advertencias por arreglos este lunes 25 de mayo.

Carreteras de México EN VIVO: Reporte de tráfico, accidentes y bloqueos hoy 25 de mayo
¿Qué está pasando en las carreteras de México este lunes 25 de mayo?|Guardia Nacional

Escrito por: Jimena Romero

Si vas a circular en carreteras de México hoy lunes 25 de mayo, te dejamos el reporte en vivo para que revises el tráfico, evites retrasos y planees bien tu viaje por las vialidades nacionales.

En Azteca Noticias te contamos al momento si hay choques, cierres por obras, filas en las casetas o carriles reducidos basado en los avisos de CAPUFE y la Guardia Nacional para que manejes seguro y llegues a tiempo a tu destino.

Carreteras de México EN VIVO: Reporte de tráfico, accidentes y bloqueos hoy 25 de mayo

Volcadura de camión de carga provoca caos vial en la México-Querétaro rumbo a la CDMX

Un camión de carga volcó esta mañana sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 104 con dirección a la Ciudad de México, lo que ha generado complicaciones viales y un fuerte retraso para quienes ingresan a la capital.

Equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar para atender el percance y coordinar las maniobras de retiro de la pesada unidad.

Tráfico lento en la Cuernavaca-Acapulco con dirección a Morelos

Se registra un incremento notable en el flujo de automóviles sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, específicamente del kilómetro 98 al 97 en dirección hacia Cuernavaca.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) detalló que el avance lento en este tramo se debe únicamente a la alta concentración de automóviles en la zona, ya que por el momento no se reporta ningún tipo de accidente vial u obstrucción.

Choque provoca avance lento en la carretera La Piedad-Carapan en Michoacán

Un accidente automovilístico afecta la movilidad en el estado de Michoacán, provocando un cierre parcial de la circulación en la carretera La Piedad-Carapan, justo a la altura del kilómetro 006+800.

En la zona ya se registra reducción de carriles mientras los servicios de emergencia trabajan para retirar las unidades afectadas.

Bloqueo total en la Puentes de Ixtla-Iguala por fuerte accidente

Se mantiene el cierre total a la circulación en el estado de Guerrero debido a un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera Puentes de Ixtla-Iguala, a la altura del kilómetro 29+700.

Equipos de emergencia y elementos de la Guardia Nacional División Carreteras ya laboran en el sitio del percance.

Caos en la Chamapa-Lechería: Reducción de carriles por persona atropellada

Un fuerte accidente afecta la circulación sobre la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 25 con dirección hacia Chamapa.

Servicios de emergencia y personal de la vialidad ya se encuentran en el punto para atender el reporte de una persona que fue atropellada en la zona.

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