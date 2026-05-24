¿Buscas las monedas del Mundial 2026? El sitio que indica la sucursal más cerca para obtenerlas

La fiebre por coleccionar las monedas conmemorativas del Mundial 2026 ha desatado una auténtica locura en las ventanillas de los miles de bancos en México, por ello, existe una plataforma para encontrar la sucursal más cercana para obtener estos ejemplares, pero ¿cuál es la página y cómo funciona?

¿Cuál es la página oficial para buscar las Monedas del Mundial 2026?

¡Atención, aficionados! El Banco de México (Banxico), habilitó la página oficial "UbiCanjeMX" para conocer la ubicación de las sucursales más cercanas en las que pueden obtenerse las monedas del Mundial 2026.

El sitio web es completamente gratuito, por lo que todas y todos los interesados en conseguir estos ejemplares, pueden utilizarla.

¿Cuál es la sucursal más cercana para obtener las monedas del Mundial 2026?|BANXICO

Pasos para ubicar la sucursal más cercana con las Monedas del Mundial 2026

¡Toma nota! Si estás interesado en conocer las sucursales más cercanas a ti para obtener las monedas de oro y plata del Mundial 2026, lo único que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos:



Ingresa al sitio oficial " UbiCanjeMX " Banxico .

. Selecciona el estado, municipio o código postal .

. Elige el banco de tu preferencia.

de tu preferencia. Aparecerán las sucursales más cercanas a tu domicilio; consúltalas

a tu domicilio; consúltalas Una vez que elijas el banco más cercano; acude a la sucursal dentro del horario seleccionado para solicitar las monedas conmemorativas.

Además, el Banco de México informó que algunas instituciones bancarias comenzarán a vender monedas conmemorativas, entre ellas está Banco Azteca.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿A cuánto están las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

¡A preparar la cartera! Las monedas bimetálicas tienen un valor nominal de 20 pesos; es decir, pueden usarse normalmente para compras o pagos porque son monedas de circulación oficial.

En el caso de las monedas de plata y oro, el precio cambia dependiendo del metal y del mercado internacional; las de plata contienen una onza troy de plata pura, mientras que las de oro tienen un cuarto de onza troy de oro puro.

Estas piezas sí pueden venderse en varios miles de pesos, especialmente las de edición limitada. Las monedas del Mundial 2026 están disponibles desde el pasado 18 de mayo de este mismo año.