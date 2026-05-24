¿Buscas departamento en CDMX? Así puedes usar la IA para encontrar un nuevo hogar este 2026; conoce el prompt

Si estás buscando departamento en la Ciudad de México (CDMX) y no sabes por dónde empezar, la Inteligencia Artifical podría ser tu mejor aliada en este complicado proceso, pero ¿cómo usar la IA para encontrar un nuevo hogar este 2026?

¿Cómo puede ayudarte IA a encontrar departamento en CDMX?

¡Atención, mexicanos! En redes sociales decenas de usuarios han compartido una imagen hecha con Inteligencia Artificial en el que detallan cada una de las características principales que buscan en un departamento, entre ellas destacan:



Ubicación

Presupuesto

Contacto

Cercanía al medio de transporte de preferencia

Fecha en la que se necesita el lugar

Por otro lado, algunos usuarios comparten un poco de información sobre ellos, aclarando el tipo de persona que son, a lo que se dedican, si tienen o no mascotas, entre otros detalles.

Este es el prompt para la búsqueda de departamento en CDMX|REDES SOCIALES

Prompt exacto para buscar departamento con ayuda de la Inteligencia Artificial

¡Toma nota! Si quieres crear una imagen con Inteligencia Artificial que te ayude a buscar un departamento en la CDMX o en otra parte de la República Mexicana, puedes utilizar este sencillo prompt:

Crea un flyer ilustrado y colorido con estilo cartoon moderno, inspirado en anuncios de búsqueda de roomie/ departamento en redes sociales. El diseño debe ser vertical y muy visual, con tipografías grandes, amigables y llamativas en colores azul, morado, rosa, verde y amarillo pastel.

En la parte superior debe decir en letras enormes:

“BUSCO CUARTO”

y debajo:

“INDEPENDIENTE O MINI DEPARTAMENTO”

Agregar ilustraciones tipo caricatura de:



Un cuarto bonito y acogedor

Una persona joven sonriendo

Íconos de ubicación, metro, calendario, presupuesto y WhatsApp

Detalles decorativos como estrellas, corazones y doodles

Distribuir la información en bloques coloridos y fáciles de leer:

BUSCO:

(Agregar información del departamento o cuarto de tu interés)

UBICACIÓN:

(Añadir la dirección en la que te interesaría rentar/comprar)

DE PREFERENCIA: (Tiendas, medio de transporte y otros lugares cercanos)

SOBRE MÍ:

(Datos personales como el puesto que ocupas, personalidad y un poco de tu rutina)

DISPONIBILIDAD:

(Fecha en la que necesitas mudar)

PRESUPUESTO:

(Cantidad dinero que tienes estimado para tu renta)

CONTACTO:

(Número telefóncio y redes sociales en las que puedan contactarte)

El estilo debe verse amigable, juvenil, limpio y moderno, como una publicación viral de Facebook o Instagram, con composición dinámica y colores suaves.

Consejo para usar la IA al máximo en la búsqueda de departamento

La Inteligencia Artificial puede ser utilizada como un "asistente inmobiliario". Te compartimos algunos consejos para utilizar esta herramienta al máximo en la búsqueda de tu nuevo hogar este 2026.

