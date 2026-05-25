Efecto Memorial Day: Así reacciona el peso mexicano al precio del dólar hoy

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comienza este lunes 25 de mayo de 2026 registrando un descenso en su valor, pero ¿a cuánto se cotiza en México?

Los mercados internacionales continúan atentos al conflicto entre Estados Unidos e Irán, tras los anuncios de Donald Trump de explorar un acuerdo con el régimen de Teherán y lograr reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo de la región.

Precio del dólar hoy 25 de mayo 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos a la compra y se vende en $18.19 pesos mexicanos en ventanilla bancaria al inicio de la jornada de este lunes.

Hoy 25 de mayo de 2026 es el Memorial Day, o el Día de los Caídos en Estados Unidos, por lo que en este día feriado el precio del dólar podría mantenerse estable hasta la reanudación de cotizaciones financieras mañana martes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 25 de mayo 2026?

En Tijuana, el precio del dólar hoy se coloca en $17.26 pesos a la venta. Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad donde te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 25 de mayo 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en $10.70 pesos a la compra y $13.454 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

Si planeas cambiar dinero, recuerda que puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 25 de mayo 2026?

El Bitcoin inició la jornada de hoy en 77 mil 674 dólares por unidad, con un ligero aumento del 0.91% respecto a su cierre anterior.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda arrancó el día en un valor de 1 millón 340 mil 775 pesos por unidad.

Así amanece el precio del Bitcoin hoy|google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 25 de mayo 2026?

El petróleo ha registrado una baja de alrededor del 6%, lo que es el mínimo en las últimas dos semanas. Los analistas pronostican que el precio del hidrocarburo se mantenga. elevado inslñuo si hay una solución a corto plazo al conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ya lleva casi 3 meses. Destacan que es poco probable que los precios del petróleo vuelvan a los anteriores a la guerra, debido a que tomará tiempo remediar la interrupción a las cadenas de suministro.

Petróleo Brent - 97.55 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 90.97 dólares por barril

Mezcla Mexicana - 102.45 dólares por barril