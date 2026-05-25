“Ha desincentivando la inversión”: Advierten que la Reforma Judicial romperá la confianza en la economía de México a largo plazo

¿La economía de México está en peligro? Javier Laynez, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lamentó que la reforma judicial ha desincentivado la inversión al país, pues nunca existió un diagnóstico para hacerlas.

Estas declaraciones fueron hechas durante su participación en la mesa "Invertir en México entre la oportunidad y la incertidumbre".

Decisiones que siembran incertidumbre: El nuevo poder de la UIF sin orden judicial

Además advirtió que se han tomado decisiones que lo único que generan es más incertidumbre, poniendo como ejemplo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ahora puede bloquear cuentas sin orden judicial, asegurando que "siembra un nivel de incertidumbre".

Por otro lado, agregó que la desaparición de reguladores ha dado al traste en la legalidad.

📈 “Capital exige confianza y estabilidad”



Juan José Álvarez Sierra, presidente de Coparmex, advirtió que los capitales llegan donde hay confianza y estabilidad, clave en la revisión del TMEC.



Señaló que México no puede frenar inversiones por insuficiencia energética y que… pic.twitter.com/g5TMrt1dUC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

“Más cerca de Venezuela”: México cae al puesto 121 en Estado de derecho

En su turno, Mariana Campos, directora de "México Evalúa" explicó que nuestro país ha retrocedido en materia de estado de derecho, asegurando que el índice internacional, World Justice Proyect que mide el estado de derecho, colocó a México en el lugar 121, de 143.

"México está más cerca de Venezuela", que es el último de esta tabla. Esto demuestra como nuestro país se ha ido alejando más de la incertidumbre que la confianza.

"Como fuimos debilitando instituciones, la reforma judicial con otras reformas constitucionales, el TMEC incierto, cuarto la amenaza de la calificación y ahí es donde también hay una reiteración de qué se rompe la confianza de largo plazo de México y la manera de aterrizar eso en el sistema financiero es perdiendo el grado de inversión", explicó la directora de México Evalúa.

Coparmex advierte riesgo para las inversiones en plena revisión del T-MEC

Por su parte, Juan José Álvarez Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que los capitales llegan a donde existe la confianza y dónde hay estabilidad, lo cual es fundamental en los momentos de revisión del T-MEC.

México no puede desperdiciar la oportunidad de lograr un mayor desarrollo económico. De ahí que dijo, “No se pueden detener las inversiones por ejemplo por insuficiencia energética (...) El país necesita más infraestructura logística”