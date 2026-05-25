¿Toca apretarse el cinturón? Lista de alimentos y productos que subieron de precio por la inflación en mayo 2026

El precio de algunos productos y alimentos registraron cambios importantes durante la primera quincena de mayo 2026 debido a la inflación en México, lo que ha impactado el bolsillo de miles de mexicanos, pero ¿qué fue lo que más subió de precio?

La inflación se ubicó en 4.11% en las primeras dos semanas de mayo 2026, tras los 4.45% alcanzados en el mes de abril, según cifras del INEGI.

Alimentos y productos más caros en México durante mayo 2026

¡A preparar la cartera! El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de alimentos, productos y servicios que aumentaron su precio para la primera quincena de mayo 2026.



Jitomate

Papa y otros tubérculos

Transporte aéreo

Detergentes

Gas doméstico LP

Pollo

Servicio de taxi

Tortilla de maíz

Vivienda propia

El precio del jitomate alcanza los $89 pesos el kilo en algunas regiones de México, convirtiéndose en el alimentos con más aumentos en lo que va del año.

Por otro lado, el costo de la tortilla supera los $30 pesos el kilo en distintas zonas del país.

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¿Cómo está la inflación en México 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 4.11% en la primera quincena de mayo 2026, cifra menor a los 4.45% en el mes de abril 2026.

A pesar de registrar una leve baja, la inflación continúa arriba del objetivo central del Banco de México, que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para 2026.

En la primera quincena de mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.622 y representó una disminución de 0.16% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.11%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/7nTj3imcyn — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 22, 2026

Inflación alimentaria en México se duplica; alcanza los 8.29% anual

De acuerdo con el estudio realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la inflación general se ubicó en 4.45% en abril; sin embargo, la inflación alimentaria aumento casi el doble, alcanzando los 8.29% anual.

La inflación alimentaria es el aumento generalizado y sostenido en los precios de los alimentos y productos que conforman la canasta básica en México.