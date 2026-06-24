Así cerró la jornada el Wall Street y la BMV hoy 24 de junio; ¿en cuánto el dólar?

¿En cuánto está el dólar? Los el Wall Street y la BMV terminaron la jornada de este miércoles 4 de junio con movimientos que reflejan el cuidado de los inversionistas ante el panorama económico global. Por su parte, el dólar mostró cambios frente al peso mexicano.

¿Cómo cerró la jornada la BMV?

Para el cierre de esta tarde del 24 de junio, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada de este 24 de junio con pérdidas; el principal indicador del mercado accionario mexicano, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 66,278.01 puntos, lo que representó una caída de 0.85%, equivalente a 570.41 puntos menos respecto al cierre previo. Durante la sesión se negociaron 220.4 millones de acciones.

¿Cómo cerró la jornada el Wall Street?

Wall Street cerró la jornada del 24 de junio con resultados mixtos, en una sesión marcada por la debilidad de las acciones tecnológicas y la cautela de los inversionistas ante las expectativas de nuevas alzas en las tasas.

Presionando por una nueva caída de las acciones tecnológicas y la cautela de los inversionistas, el Dow Jones Industrial Average avanzó 0.35%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0.11% y el Nasdaq Composite perdió 0.43%.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 24 de junio 2026?

El precio del petróleo cae nuevamente, por el aumento en el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz y por las señales de una posible distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.



Petróleo Brent - $76 dólares el barril

Precio West Texas Intermediate (WTI) - $72 dólares el barril

¿A cuánto está el dólar en México hoy miércoles 24 de junio 2026?

Para este miércoles 24 de junio 2026 el precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $17.64 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes.

Mientras que el precio del dólar canadiense en Banco Azteca se encuentra en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles de junio.