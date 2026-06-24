¿Seguirán los bloqueos transportistas en carreteras de México? Esto se sabe tras la reunión con autoridades federales

Luego de horas de incertidumbre y afectaciones viales por el megabloqueo de transportistas en distintas carreteras de México, las autoridades federales y líderes del sector lograron llegar a un acuerdo definitivo, pero ¿qué pasará con el cierre de autopistas? Esto se sabe.

A pesar de que el día de ayer se había anunciado la cancelación de las protestas, se registraron manifestaciones en distintas carreteras del país durante las primeras horas de este 24 de junio 2026.

¿Qué pasará el megabloqueo de transportistas en carreteras de México?

El Subsecretario de Gobierno dentro de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, confirmó que los transportistas acordaron liberar las carreteras de México bloqueadas por los manifestantes tras concluir la reunión.

Aseguró que se mantendrá el diálogo entre las autoridades federales y los transportistas para garantizar la seguridad en las autopistas de la República Mexicana.

Por otro lado, confirmaron que habrá otra reunión dentro de 3 meses.

"Ellos ya han pedido a sus compañeros que liberen las vialidades (...) Un acuerdo en donde hay diversas observaciones en materia de seguridad, grúas", explicó el Subsecretario de Gobierno dentro de la Secretaría de Gobernación, durante una entrevista.

🚨#AlertaADN



Tras una reunión entre representantes de la AMOTAC y autoridades federales, la @SEGOB_mx informa que ambas partes acordaron establecer una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus planteamientos, los transportistas se comprometieron a realizar movilizaciones… https://t.co/lChk7Y39pw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 24, 2026

¿Por qué se manifiestan los transportistas en carreteras?

El megabloqueo en carreteras de México convocado por la Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC) se debe principalmente a la falta de acuerdos por parte de las autoridades para resolver los problemas de inseguridad, así como para denunciar cobros excesivos de los servicios de grúas tanto federales, como estatales.

Entre las problemáticas están extorsiones y abusos por autoridades locales en retenes militares, inseguridad en múltiples carreteras de México, costos excesivos de permisos municipales para transitar y transportar mercancía, alza en el precio de los combustibles, además piden agilizar los trámites de licencias, placas y actualización de documentos detenidos.