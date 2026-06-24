¡"Pato Merlín” es de la familia! IMPI confirma derechos exclusivos de Carla Ivette Gómez sobre su marca

El presidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Vidal Llerenas, dio por terminada la disputa legal en torno al "Pato Merlín". A través de su cuanta de X, declaró que la marca pertenece a la familia de Carla Ivette Gómez.

La titularidad de la marca comercial “Pato Merlín” ha generado controversia reciente tras intentos de terceros por apropiarse del nombre del popular animal. Ante este escenario, el IMPI, encabezado por su director general, Vidal Llerenas Morales, ha emitido una postura clara para salvaguardar los derechos de los propietarios originales.

Les compartimos información relevante sobre el Pato Merlín ⬇️🦆 https://t.co/yQ7dH9hRCu — IMPI (@IMPI_Mexico) June 24, 2026

¿Quién es el dueño legítimo de la marca "Pato Merlín"? Respuesta del IMPI

El funcionario declaró públicamente que el reconocimiento de esta mascota corresponde de forma exclusiva a la familia de Carla Ivette Gómez, destacando que el vínculo es un asunto de conocimiento general y notorio. Esta posición fue respaldada y difundida de manera oficial por la Secretaría de Economía.

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El pronunciamiento del organismo surge en un momento donde las oficinas de propiedad industrial enfrentan múltiples peticiones para registrar el nombre bajo una figura comercial. Según lo expuesto por el IMPI, estas solicitudes han ingresado al sistema recientemente y se mantienen actualmente bajo un proceso riguroso de evaluación.

La institución enfatizó que cada uno de los expedientes recibidos deberá seguir el camino establecido por la normativa vigente. Una vez que se agoten las etapas administrativas, el instituto emitirá una resolución final ajustada estrictamente a lo que dicta la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

¿Intentaron registrar al "Pato Merlín" para campañas políticas?

Se manejó en algún momento que un ciudadano presentó un trámite para registro y así obtener los derechos exclusivos de marca donde la intención era utilizar tanto el nombre como la identidad gráfica del animal para actividades comerciales y estrategias de publicidad dentro de campañas de corte político.

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Mientras el proceso de revisión continúa su curso legal, la postura del director del IMPI parece ser un antecedente determinante para los resultados finales.

La autoridad busca garantizar que el derecho de propiedad industrial proteja adecuadamente a quienes poseen la autoría legítima de la marca, evitando que intereses particulares ajenos al núcleo familiar de Carla Ivette Gómez puedan lucrar con la imagen de la mascota.