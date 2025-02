Circo Contemporáneo en México: Espectáculo, conexión cultural, desafío y disciplina

El circo en México no solo es un espectáculo que fascina y entretiene, sino que también representa un espacio fundamental para el desarrollo personal y artístico de quienes lo habitan. A través de la disciplina inherente a sus prácticas, los artistas descubren una forma única de explorar sus límites y capacidades.

El circo, un desafío que te hace crecer y aprender

Andrea Peláez, Co-fundadora de Cirko de Mente, detalló para Azteca Noticias que esta experiencia se convierte en un viaje lúdico, donde la diversión y la exploración son elementos claves que permiten a los artistas crecer y aprender en un entorno que celebra tanto el riesgo como la creatividad.

“De pronto el estar de frente al riesgo, pues sí, también te confronta, no en cuanto a tus propios límites y a tus capacidades, pero justo esos retos son los que te van haciendo entrar en el sentido de que la práctica hace al maestro y a la maestra.

“Bajo esta lógica, que es muy hermosa del circo, es ir más allá de los límites. Entonces, una vez que llegas, pues quieres un poco más, tú si quieres, puedes hacer lo que tú quieras de la mejor manera y lo vas a lograr”, explicó Andrea Peláez.

El circo, una disciplina que trasciende el entendimiento intelectual

La llegada al circo representa una experiencia transformadora que trasciende el entendimiento intelectual, conectando a los artistas con su esencia más profunda a través del cuerpo. Esta conexión corporal es fundamental, ya que el circo posee una capacidad única para conmover a las audiencias.

“Yo siento que mi decisión de llegar al circo tuvo muchísimo que ver con esta cuestión de llegar, no desde la cabeza, sino desde el cuerpo. En ese sentido, el circo tiene esa contundencia en cualquier lugar del mundo que vaya; un acto de circo va a conmover y va a tocar independientemente de que se entienda o no la lengua, la religión o lo que sea; ¿no va a haber esa distancia, no?

“Vamos a lograr conectar a partir de la sombra. En el circo, como en la vida, la disciplina es básica, pero el circo tiene una manera muy hermosa de hacértelo ver, porque finalmente es es una una disciplina que llega desde lo lúdico, desde la exploración, desde el disfrute”, agregó.

La decisión de dedicarse al circo no solo implica un compromiso profesional, sino también una profunda conexión con el cuerpo y la expresión artística. Para muchos, identificarse como “artista circense” puede evocar reacciones de sorpresa o incredulidad, lo que ha llevado a la creación de la Licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas.

“La gente me preguntaba, ¿a qué te dedicas? Y yo decía, soy artista circense y había como una especie de expresión un poco de ¿eso es una profesión? Por tal motivo, creamos la licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas, que tiene un doble sentido por un lado, la formación, por otro lado, a esta valoración de la que hablaba y al imaginario colectivo en México.

“Nos encantaría que este espectáculo pueda tener una gira nacional y una gira internacional, que podamos compartir también esta visión y esta creación que tiene que ver con nosotros, con esta voz auténtica de un circo contemporáneo mexicano”, sentenció.