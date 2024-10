Suspenden clases en Tabasco por violencia; mensajes de grupos criminales causan miedo entre la población

En Villahermosa, Tabasco los actos de violencia, amenazas e intimidación no paran. Como los que ocurrieron en dos escuelas de la colonia Indeco, una secundaria y un preescolar, donde aparecieron mensajes de grupos criminales.

Fueron cartulinas con amenazas entre grupos delictivos antagónicos, que se colocaron durante la madrugada en las paredes y que al poco tiempo retiró la policía, pero que generaron miedo entre la población escolar y la suspensión de la actividades.

Padres deciden no enviar a sus hijos a la escuela

"Nosotros no es que estamos suspendiendo, los padres de familia han tomado la decisión. Me indicaron ‘maestra hay una manta, no vamos a mandar a los niños’”, contó Ana Isabel de la O), directora de escuela preescolar

En la zona escolar 14 de la capital, más del 50 por ciento del alumnado no se presentó a clases

“Usted sabe, nosotros no podemos obligar a los padres de familia a mandar a sus hijos, nosotros se les ha dado la indicación a los maestros de que ellos deben estar cumpliendo con su responsabilidad”, dijo Isidro Llergo, supervisor escolar.

Irma Pérez, madre de familia, señaló que ante una balacera podría darse el caso que una bala perdida que “llega de repente y ahí terminaste”.

Hallan restos humanos, una manta e incendian auto

Antes del amanecer de este viernes en la colonia Primero de Mayo, se encontraron restos humanos y una manta.

También en la carretera Villahermosa-Teapa, hubo otro hallazgo en dos bolsas dentro un automóvil que fue incendiado.

Mientras que en el municipio de Cárdenas, un hombre fue asesinado a balazos. En medio de todo, autoridades rechazaron ser parte de la disputa entre las bandas criminales, como apareció en distintos mensajes de estos grupos

“Nuestro gobierno no está vinculado a la delincuencia”, aseguró Javier May, gobernador de Tabasco.

Durante la jornada del jueves, según datos preliminares, fueron incendiados nueve comercios y 12 vehículos y otros 22 resultaron dañados con ponchallantas.