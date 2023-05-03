¡Más conciertos masivos! Sheinbaum adelanta que habrán otros dos eventos en el Zócalo de la CDMX

En la conferencia de prensa de este miércoles 3 de mayo, encabezada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, respondió a la pregunta de si durante su gobierno se tiene definido hacer nuevos eventos como el reciente concierto de Rosalía en el Zócalo capitalino, el cual tuvo una asistencia de 160 mil personas según lo dicho por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum respondió: “Sí, entiendo dos conciertos más que ya están programados, pero como siempre hay que esperar los tiempos para poder decir que grupos son”

¿Qué artistas vienen al Zócalo?

En redes sociales comenzaron las especulaciones de quienes serán los artistas que pueden llegar a presentarse en el Zócalo de la CDMX, después del video publicado por Claudia Sheinbaum en donde afirma que tiene una sorpresa para el 17 de junio, y que se volverá a llenar el Zócalo; entre la descripción del video puso a "Bad Bunny" "evento" "concierto" y "box" con la famosa canción de la película "Rocky". ¿Será un evento de boxeo?, O ¿solo lo hizo para despistar a la ciudadanía?

Rosalía en el Zócalo de la CDMX

Miles de personas asistieron el pasado viernes 28 de abril al Concierto de Rosalía en el Zócalo, la cita era a las 8 p.m; sin embargo, la emoción de los fans era tanta que comenzaron a llegar desde muy temprano para asegurarse de tener un buen lugar para ver a la Motomami. Muchos asistentes viajaron hasta la capital del país para el concierto, entre las personas que llegaron sobresalían los jóvenes, pero tristemente la seguridad dejó mucho a desear, ya que no hubo un correcto control del número de personas permitidas por sección y varios aficionados de la cantante sufrieron de ataques de ansiedad e incluso desmayos.

Los fans llegaron hasta las calles de Bellas Artes para ver el concierto en las pantallas instaladas por el Gobierno de la Ciudad de México, la cantante española cantó varios de sus éxitos, como "Despechada", "Hentai", "Malamente", "Bizcochito", "Motomami" e interpretó a acapela la "Llorona".

Marisol Carmona

Concierto de Peso Pluma

Durante el segundo debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el candidato a la gubernatura en Coahuila para las elecciones 2023, Armando Guadiana, de Morena, hizo un llamado a los jóvenes en el que prometió que, si el "PRI" se va, el famoso cantante Peso Pluma vendrá. El pasado 30 de abril, dicho candidato compartió un video en redes sociales con la canción “Ella Baila Sola” del cantante Peso Pluma; en los recientes días trascendió que el equipo de Guadiana lo buscará para cerrar la campaña rumbo a las elecciones 2023, aunque hasta el momento no hay nada confirmado.

Otro famoso cantante que se espera ver en el Zócalo de la CDMX es Maluma, quien visitó el mes pasado la Ciudad y publicó un video donde caminaba por el Zócalo, con el texto: “Pronto mi primer Zócalo, se acordarán de este post”. Ante esto, Claudia Sheinbaum dijo: “A ver, vamos a pedirle a Maluma que nos dé un concierto gratis, vamos a ver, pero yo sé que es un artista que también atrae multitudes, no tenemos todavía pláticas con él, pero vamos a ver si nos ayuda”. ¿Quién será el próximo artista que se presentará en el Zócalo de CDMX?.