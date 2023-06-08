¿Quién sería el sustituto de Claudia Sheinbaum en caso de renuncia? Esto dice la Constitución Política CDMX

En la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), detalló que en los próximos días se esperan más renuncias por parte de las “corcholatas”, por esta razón, es importante conocer quién sería el sustituto de Claudia Sheinbaum en caso de dimisión.

La incógnita sobre quién toma el puesto surge después que el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció su renuncia para el próximo lunes 12 de junio con la finalidad de acercarse a la gente y poder contender por la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en las elecciones de 2024.

La principal problemática en relación al puesto de Ebrard y el de Sheinbaum es la forma en que cada uno fue designado, pues el aún canciller llegó por medio del presidente de México y la jefa de gobierno de la Ciudad de México resultó por elección popular en el 2018.

¿Quién sustituirá a Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno de la CDMX?

Renunciar a un puesto de elección popular no es sencillo, así lo marca el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, quien dictamina que el titular tiene que pedir una licencia especial para ausentarse, esta sería autorizada por el Congreso, quien determinará al Secretario de Gobierno como el encargado de responder por los asuntos que corresponden a la capital, en este caso a Martí Batres.

“Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta".

¿Cuándo es la reunión de Morena para elegir el método de elección de candidato presidencial?

El Consejo Político de Morena llevará a cabo el próximo domingo 11 de junio; el tema principal se basa en las elecciones 2024 respecto a los estatutos que pedirán para elegir al candidato presidencial de Morena. La reunión del partido guinda es esperada por las corcholatas, quienes conocerán los lineamientos para los próximos meses.