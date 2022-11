Clausuran baños de vapor donde hombre quedó lesionado

Preocupación es lo que invade a la familia Ramírez León, ya que el hermano menor, Jerónimo, se encuentra grave en el Hospital General del norte de la capital poblana, luego de que un bañero le causó una lesión en los baños de vapor Villa Frontera.

“Grave, está muy grave, la verdad los doctores nos dicen que está muy grave mi hermano, ya no tiene movilidad en la mitad de su cuerpo. Desafortunadamente, nos dice el doctor que ya su lesión ya quedó de por vida que él ya no va a poder estar bien,” declaró para Fuerza Informativa Azteca Margarita Ramírez, hermana de Jerónimo.

La mujer refirió que su hermano aún alcanzó a indicarles que el bañero tenía poco tiempo laborando en el inmueble.

“El problema es que las personas no se quieren hacer responsables no nos quieren dar ni el nombre de la persona que fue la que lo bañó entonces pues desafortunadamente pues no se quieren hacer cargo de nada,” continuó Margarita Ramírez, hermana de Jerónimo.

Los familiares piden la intervención de las autoridades, pues Jerónimo era el sustento de su madre y dos hijas. Su situación se complica más porque padece una neumonía.

La hermana de Jerónimo, Margarita Ramírez pide justicia ya que Jerónimo llevaba asistiendo a ese lugar aproximadamente un año, “sí, queremos justicia para mi hermano porque fue un daño irreparable. Es una persona que trabajaba, dependen de él mi mamá y sus dos hijas, es una persona joven, joven de 43 años, trabajador era estilista, estilista profesional y pues desafortunadamente, le dañaron su vida.”

Los baños de vapor Villa Frontera ofrece el servicio de masaje, ahora el lugar luce con un sello de clausura que por su parte Gestión y Desarrollo Urbano informó corresponde a cuando no se cumplen prevenciones, así como medidas de seguridad y clausura temporal o definitiva, total o parcial del inmueble. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó través del área de comunicación social que aún no existe la denuncia correspondiente.