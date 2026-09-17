A preparar el paraguas: A esta hora inician las lluvias en CDMX este jueves; pronóstico del tiempo y temperatura máxima

Este 17 de septiembre 2026, las precipitaciones y el ambiente nublado serán los protagonistas en calles de la Ciudad de México (CDMX), por ello, se recomienda a las y los capitalinos tomar precauciones en sus traslados por la zonas de la capital, pero ¿a qué hora lloverá este jueves?

Se prevén algunos chubascos acompaños de un ambiente templado a lo largo del día, además de la posibilidad de fuertes lluvias.

¿A qué hora empieza a llover en la CDMX este jueves?

¡Toma precauciones! El Sistema Meteorológico Nacional pronóstica algunas lluvias, así como intervalos de chubascos en distintas zonas de la Ciudad de México; las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Las lluvias en la CDMX comenzarán alrededor de las 16:00 horas de este 17 de septiembre , y podrían extenderse hasta las 19:00 horas de este mismo día.

Además, se esperan vientos de entre 24 a 25 kilómetros por hora durante la tarde noche de este mismo día.

🌞🌬️💨⛈️ Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para hoy, en la #CDMX. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/QIgtjeH08b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2026

Ambiente de templado a cálido y chubascos por la tarde en la CDMX

¿Qué tal está el clima durante la tarde? En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de los 14 a los 16 grados Celsius. Por la tarde, ambiente de templado a cálido, incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos.

Las fuertes lluvias de este día también podrían afectar algunas zonas del Estado de México (Edomex), por lo que se recomienda a las y los mexiquense tomar las precauciones necesarias para la tarde/noche de este 17 de septiembre 2026.

Para este día, se pronostican #Chubascos con posibles #DescargasEléctricas en la #CDMX y el #EdoMéxico. , que podrían acompañarse. En la capital del país se prevé #Temperatura máxima de 24 a 26 grados #Celsius. Más información en ⬇️https://t.co/ornurShcTG pic.twitter.com/vEscZYv8d1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?