Alerta en el Pacífico este 17 de septiembre: SMN vigila 3 zonas de baja presión con hasta 80% de riesgo en convertirse en depresión tropical

El Océano Pacífico sigue con mucha actividad este 17 de septiembre en cuestión de ciclones. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional reportan que tres zonas de baja presión están bajo su vigilancia por el potencial que tienen de convertirse en ciclones tropicales para los próximos días de este mes.

¿Dónde se ubican, cuál es su nivel de riesgo y hacia dónde se están moviendo?

Los fenómenos meteorológicos avanzan mar adentro mientras las autoridades monitorean su evolución para prever lluvias en los estados del occidente.

Zonas de baja presión en Jalisco, Colima y Michoacán

La primera zona de baja presión se prevé que se forme al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Las autoridades confirmaron que este sistema subió a 80 % su probabilidad de desarrollo ciclónico dentro del pronóstico a 7 días, por lo que se mantiene como el fenómeno más cercano a las costas mexicanas.

Segunda baja presión al suroeste de Baja California Sur

Un segundo sistema ya se encuentra formado al suroeste de la península de Baja California.



Ubicación: Se localiza a unos mil 300 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur .

Se localiza a unos al sur-suroeste de . Trayectoria y velocidad: Se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h.

Se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h. Probabilidad: Mantiene 20 % de probabilidad de desarrollo en 48 horas y sube a 70 % en 7 días.

Se prevé la formación de tres zonas de #BajaPresión, en la cuenca del #Pacífico. La primera al sur de las costas de #Jalisco, #Colima y #Michoacán, y la segunda y tercera al suroeste de la #PenísulaDeBajaCalifornia. Ve los detalles de la información ⬇️ pic.twitter.com/NPNKg7OY3n — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2026

Tercera zona formada tras la depresión tropical 15-E

Más metida en el Pacífico, una tercera zona de baja presión se originó a partir de la depresión tropical 15-E.



Ubicación: Está ubicada a 2 mil 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas .

Está ubicada a al oeste-suroeste de . Avance: Presenta movimiento hacia el oeste con un 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico tanto en 48 horas como a 7 días.

Conagua vigila posibles ciclones

El Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua mantienen la vigilancia continua sobre estos tres sistemas para determinar si alguno de ellos generará nubes o lluvias fuertes en los estados del Pacífico.

Las autoridades piden a los habitantes de las zonas costeras del occidente mantenerse al pendiente de los avisos del tiempo ante posibles cambios en el mar.