¿Habrá lluvias? Así estará el clima HOY en CDMX y Edomex tras el frente frío

El clima en la CDMX y el Estado de México (Edomex) estará marcado por una mañana fría y condiciones de cielo medio nublado este martes 20 de octubre, luego de los efectos del frente frío. Aunque durante la tarde se espera un ambiente templado a cálido, también existe probabilidad de lluvias en ambas entidades.

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el C5 del Estado de México, las temperaturas más bajas se registrarán durante las primeras horas del día, especialmente en las zonas altas.

Por ello, se recomienda salir abrigado por la mañana y tomar precauciones ante la posibilidad de precipitaciones durante la tarde.

¿Qué temperatura hará hoy en la Ciudad de México?

Para este martes, la SGIRPC prevé una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C para el pronóstico general de la ciudad. Además, informó que se mantiene activa la Alerta Amarilla por bajas temperaturas durante la mañana en las zonas correspondientes.

Las temperaturas más bajas se esperan en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, principalmente entre las 07:00 y las 09:00 horas.

¿Qué clima se espera en el Estado de México?

Se pronostican temperaturas mínimas de entre 7 y 9 °C y máximas de 20 a 22 °C para la región, aunque las condiciones pueden variar dependiendo del municipio.

En Toluca, específicamente, se espera una temperatura mínima de entre 5 y 7 °C, mientras que la máxima oscilará entre 20 y 22 °C.

¿Lloverá hoy 20 de octubre en CDMX y Edomex?

Para este martes se pronostican condiciones favorables para algunas precipitaciones, aunque la intensidad será diferente en cada entidad.

En la Ciudad de México se prevén lluvias aisladas durante la tarde, mientras que en el Estado de México se esperan intervalos de chubascos, de acuerdo con Conagua.

El cielo permanecerá medio nublado y podría aumentar la nubosidad conforme avance el día. Ante este panorama, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si se realizarán actividades al aire libre.