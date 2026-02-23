Logo Inklusion Sitio accesible
¡México se congela! Frente frío 37 dejará bajas temperaturas hoy 23 de febrero

El país estará bajo temperatura congelante mientras el frente frío 37 provoca tormentas, oleaje alto y mínimas de hasta -10 grados; conoce el clima hoy

Escrito por: Felipe Vera

¡Cuidado con el clima! El frente frío número 37 avanza sobre el sureste del país y la península de Yucatán, generando un marcado descenso de temperaturas, lluvias intensas y vientos de gran intensidad en diversas regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el organismo, durante la noche y la madrugada el sistema recorrerá el oriente y sureste de México, provocando lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados puntuales intensos en zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones en áreas vulnerables.

Lluvias intensas y evento de “Norte” con rachas de hasta 120 km/h

La masa de aire ártico asociada al frente cubrirá gran parte del territorio nacional, favoreciendo ambiente frío a muy frío durante las mañanas, especialmente en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Uno de los efectos más significativos será el evento de “Norte” intenso en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora. En Veracruz se prevén vientos de 60 a 80 km/h, mientras que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo las rachas podrían oscilar entre 50 y 70 km/h. Además, el oleaje alcanzará alturas de entre 4 y 5 metros en el golfo de Tehuantepec y el sur de Veracruz, elevando el riesgo para la navegación y actividades costeras.

Para el 23 de febrero, Chiapas registrará lluvias muy fuertes con acumulados de hasta 150 milímetros en el norte y este del estado. También se esperan precipitaciones relevantes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Bajas temperaturas en Edomex: Estados que esperan -10°C en México

Mientras el frente frío domina buena parte del país, persistirá una onda de calor en zonas del occidente y sur. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en costas de Colima y Michoacán.

En contraste, las mínimas descenderán hasta los -10 grados en zonas serranas de Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, con heladas durante la madrugada del martes.

¿Cómo será el clima hoy 23 de febrero en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado, ambiente frío por la mañana y posibles bancos de niebla. La temperatura mínima en la Ciudad de México oscilará entre 3 y 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 a 20 grados.

