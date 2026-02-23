¡México se congela! Frente frío 37 dejará bajas temperaturas hoy 23 de febrero

¡Cuidado con el clima! El frente frío número 37 avanza sobre el sureste del país y la península de Yucatán, generando un marcado descenso de temperaturas, lluvias intensas y vientos de gran intensidad en diversas regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el organismo, durante la noche y la madrugada el sistema recorrerá el oriente y sureste de México, provocando lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados puntuales intensos en zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones en áreas vulnerables.

Lluvias intensas y evento de “Norte” con rachas de hasta 120 km/h

La masa de aire ártico asociada al frente cubrirá gran parte del territorio nacional, favoreciendo ambiente frío a muy frío durante las mañanas, especialmente en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Uno de los efectos más significativos será el evento de “Norte” intenso en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora. En Veracruz se prevén vientos de 60 a 80 km/h, mientras que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo las rachas podrían oscilar entre 50 y 70 km/h. Además, el oleaje alcanzará alturas de entre 4 y 5 metros en el golfo de Tehuantepec y el sur de Veracruz, elevando el riesgo para la navegación y actividades costeras.

Para el 23 de febrero, Chiapas registrará lluvias muy fuertes con acumulados de hasta 150 milímetros en el norte y este del estado. También se esperan precipitaciones relevantes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Bajas temperaturas en Edomex: Estados que esperan -10°C en México

Mientras el frente frío domina buena parte del país, persistirá una onda de calor en zonas del occidente y sur. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en costas de Colima y Michoacán.

En contraste, las mínimas descenderán hasta los -10 grados en zonas serranas de Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, con heladas durante la madrugada del martes.

¿Cómo será el clima hoy 23 de febrero en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado, ambiente frío por la mañana y posibles bancos de niebla. La temperatura mínima en la Ciudad de México oscilará entre 3 y 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 a 20 grados.