Viernes santo de tormentas, calor extremo y riesgo de tornados: así estará el clima en México

El clima en México dará un giro importante en las próximas horas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el país enfrentará una combinación de lluvias intensas, vientos fuertes, calor extremo y hasta posibles tornados este 3 de abril.

Diversos sistemas atmosféricos, como el frente frío número 43, canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical, estarán generando condiciones inestables en gran parte del territorio.

¿Dónde lloverá fuerte en México este 3 de abril?

Para este viernes, se esperan lluvias de distinta intensidad en varias regiones:



Lluvias fuertes: Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Chiapas

Chubascos: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas: Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Tabasco

Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves, especialmente en zonas vulnerables.

Se pronostican #Lluvias muy fuertes para regiones de #QuintanaRoo y fuertes en #Chiapas, #Campeche y #Yucatán, durante esta tarde y la madrugada del viernes. Más información en ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/A4anwsOmpp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 3, 2026

¿Habrá tornados o torbellinos en México?

Sí, hay condiciones para fenómenos más intensos en el norte del país. El frente frío 43, en interacción con una línea seca, podría generar torbellinos o incluso tornados en:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Además, se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h, lo que podría derribar árboles, anuncios o estructuras ligeras.

¿Dónde seguirá el calor extremo?

Mientras algunas zonas tendrán lluvias, otras seguirán con temperaturas muy altas:



40 a 45 °C: Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Guerrero (noroeste)

35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

La onda de calor continuará afectando principalmente el occidente y sur del país, por lo que se recomienda evitar exposición prolongada al sol.

En el sureste, incluyendo la península de Yucatán, habrá lluvias fuertes con tormentas eléctricas. Además, existe la posibilidad de trombas marinas frente a las costas de Yucatán y Quintana Roo.

En zonas costeras del Pacífico y Golfo de México, se espera oleaje de hasta 2.5 metros, lo que representa riesgo para embarcaciones pequeñas.

Ante este panorama, autoridades recomiendan:



Evitar zonas inundadas o con riesgo de deslaves

No resguardarse bajo árboles durante tormentas

Mantenerse hidratado ante el calor extremo

Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento

Estar atento a avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional

¿Cuál será el clima en CDMX y Estado de México?

En el Valle de México, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y bruma, además de ambiente fresco, con frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, el clima será templado a cálido, con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias:



Ciudad de México: lluvias aisladas

Estado de México: chubascos con descargas eléctricas

Las temperaturas serán:



CDMX: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 26 a 28 °C

Estado de México: mínima de 4 a 6 °C y máxima de 22 a 24 °C