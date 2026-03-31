Lluvias, granizo y frío en plena primavera: así se pondrá el clima en México
Prepárate con la cobija y el paraguas porque se esperan lluvias intensas, rachas de viento y hasta aguanieve en varios estados este 31 de marzo.
El clima en México se va a poner bastante movido. Para la noche de este lunes y la madrugada del martes, varios sistemas como una circulación ciclónica, una vaguada y la corriente en chorro se van a combinar y provocarán frío y lluvias en gran parte del país.
¿Cómo estará el clima en México este 31 de marzo?
Se esperan lluvias muy fuertes en estados como Oaxaca y Chiapas, mientras que en entidades del centro, norte y sureste habrá precipitaciones fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento.
Además, habrá un descenso de temperatura en varias regiones y no se descarta la caída de aguanieve en zonas montañosas altas.
¿Dónde lloverá más fuerte?
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Oaxaca y Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.
- Intervalos de chubascos: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas: Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.
Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones e incluso deslaves, sobre todo en zonas de riesgo.
Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que se pronostican para las próximas horas, en las áreas metropolitanas de Guadalajara, #Jalisco, y Monterrey, #NuevoLeón ⬇️ pic.twitter.com/gOP4OnHGGK— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 31, 2026
¿Habrá granizo, viento y aguanieve este 31 de marzo?
Sí, el pronóstico indica que las lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h en algunas regiones.
También hay probabilidad de aguanieve durante la mañana en zonas montañosas por arriba de los 3,800 metros de altura en el centro y oriente del país.
Mientras que las bajas temperaturas afectarán al menos a 15 estados del país:
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Esta tarde se registró caída de #Nieve en el #Ajusco.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 30, 2026
Imagen cortesía de El_ArthurS ⬇️ pic.twitter.com/QnnlHVK41J
En algunas entidades, la primavera sí se siente, con altas temperaturas:
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero.
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
¿Cómo estará el clima hoy en CDMX y Estado de México?
En el Valle de México el día arrancará con cielo parcialmente nublado, algo de bruma y ambiente fresco. En zonas altas del Estado de México se espera incluso frío intenso.
Por la tarde cambiará el panorama: habrá cielo nublado con lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las temperaturas en la Ciudad de México oscilarán entre los 9 y 11 °C por la mañana y alcanzarán máximas de 20 a 22 °C. En el Edomex, el ambiente será más frío, con mínimas de 3 a 5 °C y máximas de 16 a 18 °C.
El viento será moderado, con rachas que podrían llegar hasta los 50 km/h.