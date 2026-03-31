Lluvias, granizo y frío en plena primavera: así se pondrá el clima en México

El clima en México se va a poner bastante movido. Para la noche de este lunes y la madrugada del martes, varios sistemas como una circulación ciclónica, una vaguada y la corriente en chorro se van a combinar y provocarán frío y lluvias en gran parte del país.

¿Cómo estará el clima en México este 31 de marzo?

Se esperan lluvias muy fuertes en estados como Oaxaca y Chiapas, mientras que en entidades del centro, norte y sureste habrá precipitaciones fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento.

Además, habrá un descenso de temperatura en varias regiones y no se descarta la caída de aguanieve en zonas montañosas altas.

¿Dónde lloverá más fuerte?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Oaxaca y Chiapas.

: Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos : Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.

Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones e incluso deslaves, sobre todo en zonas de riesgo.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que se pronostican para las próximas horas, en las áreas metropolitanas de Guadalajara, #Jalisco, y Monterrey, #NuevoLeón ⬇️ pic.twitter.com/gOP4OnHGGK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 31, 2026

¿Habrá granizo, viento y aguanieve este 31 de marzo?

Sí, el pronóstico indica que las lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h en algunas regiones.

También hay probabilidad de aguanieve durante la mañana en zonas montañosas por arriba de los 3,800 metros de altura en el centro y oriente del país.

Mientras que las bajas temperaturas afectarán al menos a 15 estados del país:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Esta tarde se registró caída de #Nieve en el #Ajusco.

Imagen cortesía de El_ArthurS ⬇️ pic.twitter.com/QnnlHVK41J — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 30, 2026

En algunas entidades, la primavera sí se siente, con altas temperaturas:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Guerrero.

: Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX y Estado de México?

En el Valle de México el día arrancará con cielo parcialmente nublado, algo de bruma y ambiente fresco. En zonas altas del Estado de México se espera incluso frío intenso.

Por la tarde cambiará el panorama: habrá cielo nublado con lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las temperaturas en la Ciudad de México oscilarán entre los 9 y 11 °C por la mañana y alcanzarán máximas de 20 a 22 °C. En el Edomex, el ambiente será más frío, con mínimas de 3 a 5 °C y máximas de 16 a 18 °C.

El viento será moderado, con rachas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

