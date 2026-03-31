¿El clima arruina las vacaciones de Semana Santa? Estas son las playas donde la lluvias estropearán el bronceado este 2026

Las vacaciones de Semana Santa 2026 ya están aquí y parece que los planes que todos tenían de broncearse en las playas de México podrían ser cancelados por el clima y sus lluvias intensas.

Aunque muchos esperan un sol radiante para lucir su traje de baño nuevo, el reporte meteorológico para los últimos tres días de vacaciones (miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de abril) avisa que varios de los destinos favoritos de México tendrán nubes, truenos y, en algunos casos, hasta granizo.

#Clima | Lluvias, granizo y frío en plena primavera



Prepárate con la cobija y el paraguas porque se esperan lluvias intensas, rachas de viento y hasta aguanieve en varios estados este 31 de marzo.



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Playas que presentarán un clima con lluvias esta Semana Santa

Si elegiste las playas de Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen, Tulum) o Yucatán (Progreso), prepárate. Durante el miércoles y jueves se esperan lluvias fuertes con rayos. Esto se debe a una circulación ciclónica (un remolino de aire que jala nubes) que estará pasando por la zona.

Además, habrá olas con una altura de hasta 2 metros de altura, así que mucho cuidado si piensas meterte al mar.

Lluvias en Veracruz y Tabasco esta Semana Santa

Las playas de Veracruz y Tabasco no se salvan. Para este miércoles 1 de abril, se pronostican lluvias puntuales (lluvias fuertes en lugares específicos) que podrían seguir hasta el viernes. Si estás en el Puerto de Veracruz o en Coatzacoalcos, es muy probable que te toque algún "chubasco" (lluvia corta pero muy fuerte) durante la tarde, lo que podría enfriar un poco el ambiente.

¿Va a llover en Acapulco en Semana Santa?

Para quienes buscan la tranquilidad de las playas de Chiapas o la costa de Oaxaca (Huatulco, Puerto Escondido), el pronóstico no tiene mucha diferencia con otros estados del país. El miércoles se esperan lluvias "muy fuertes", lo que podría causar encharcamientos o subida de ríos.

En Guerrero (Acapulco, Ixtapa), aunque hará mucho calor (hasta 45°C), también hay probabilidad de lluvias ligeras e intervalos de nubes que podrían tapar el sol.

❄️ El Ajusco se pinta de blanco en plena primavera



Videos e imágenes del Ajusco cubierto de nieve y aguanieve se viralizan en redes; este fenómeno, aunque no generalizado, sorprendió a capitalinos este 30 de marzo.



Especialistas señalan que en zonas altas como el Pico del… pic.twitter.com/X3F4Z9Qv85 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026

¿Cómo va a estar el clima en Cuernavaca en Semana Santa?

Muchos eligen Morelos por su calorcito, pero este año el clima estará algo complicado. Aunque el termómetro marcará entre 35 y 40°C (mucho calor), hay pronóstico de lluvias aisladas (lluvias que caen solo en algunas colonias y duran poquito) durante el miércoles, jueves y viernes.

No te arruinarán el día en la alberca, pero sí podrías ver relámpagos por la tarde-noche.

Caerá nuevo frente frío el jueves santo

Si vas a las playas de Baja California o Sonora, el problema no será tanto la lluvia, sino el aire. Un nuevo frente frío (masa de aire helado) llegará el jueves, provocando rachas de viento fuertes que podrían levantar mucha arena.

Además, en estados como Tamaulipas y el norte de Veracruz, se esperan lluvias con descargas eléctricas el jueves y viernes debido a una "línea seca" (un choque de aire seco con aire húmedo que genera tormentas).