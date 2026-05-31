Circulación ciclónica impactará varios estados; así se espera el clima en México

¿Cuál será el clima? Se espera que la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ubicada en el sur y sureste del país continúe interactuando con la onda tropical número 3, generando fuertes lluvias. ¿Y el calor? La circulación anticiclónica en niveles medios en el occidente mantendrá el ambiente caluroso en gran parte de México.

¿Va a llover este domingo?

Las lluvias previstas para este domingo en distintas regiones del país se deben a la interacción de varios sistemas atmosféricos que generan condiciones de inestabilidad.

En el sur y sureste de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera continuará en combinación con la onda tropical número 3 y con canales de baja presión, lo que favorece el ingreso de humedad y el ascenso del aire, dando origen a lluvias muy fuertes e intensas.

⚠️⛈️ ¡Toma precauciones!



Te compartimos información sobre el #Pronóstico de precipitaciones para este fin de semana en #México. pic.twitter.com/MYZG1y816o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 30, 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Guerrero (este y sur), Oaxaca (noroeste y oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (este), Campeche (este, oeste y sur), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur).

: Guerrero (este y sur), Oaxaca (noroeste y oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (este), Campeche (este, oeste y sur), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Coahuila (norte y centro), Zacatecas (centro y sur), San Luis Potosí (oeste), Morelos (este y sur), Jalisco (sur), Michoacán (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro).

: Coahuila (norte y centro), Zacatecas (centro y sur), San Luis Potosí (oeste), Morelos (este y sur), Jalisco (sur), Michoacán (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Durango (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste) y Colima (norte y este).

: Durango (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste) y Colima (norte y este). Intervalos de chubascos : Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Tlaxcala.

: Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Tlaxcala. Lluvias aisladas: Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

Estados afectados por el calor intenso

El ambiente caluroso que se mantendrá en gran parte de México se debe a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ubicada sobre el occidente del país.

Este sistema favorece condiciones de estabilidad, es decir, limita la formación de nubes y permite una mayor radiación solar, lo que provoca un aumento significativo de las temperaturas.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Colima (este) y Michoacán (suroeste).

: Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Colima (este) y Michoacán (suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California (noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.⤵️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/cYHBZmokkj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 30, 2026

¿Cómo será el clima para la Ciudad de México este domingo?

Para la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas durante la tarde y noche, con una temperatura mínima de 12 a 14 °C y una máxima de 28 a 30 °C.