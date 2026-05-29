Primer ciclón tropical de 2026: cuándo podría formarse y qué estados de México estarían en riesgo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión que ha incrementado a 50% su probabilidad de convertirse en ciclón tropical, pero ¿podría afectar a México?

¿Qué es una zona de baja presión?

En términos simples, una zona de baja presión es un área de la atmósfera donde la presión del aire es menor que la de las zonas que lo rodean. Cuando se forman sobre las aguas cálidas del océano, se convierten en “combustible” para la formación de ciclones tropicales.

Si este fenómeno logra ganar fuerza, poco a poco va evolucionando a una depresión tropical, después una tormenta tropical y finalmente a un huracán con vientos mayores a 119 km/h.

Hay que destacar que en México ya arrancó la temporada de huracanes, y este año se prevé una gran actividad en el océano Pacífico debido a los efectos de “El Niño".

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al suroeste de las costas de #BajaCaliforniaSur. Esta tarde incrementó a 50 % su probabilidad para desarrollar un #CiclónTropical en 7 días. Se mantiene en vigilancia. No generará efectos en territorio nacional pic.twitter.com/2i4COlb369 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 29, 2026

¿Cuándo se podría formar el primer ciclón tropical y qué nombre tendrá?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe la probabilidad de un 50% que en 7 días se desarrolle en ciclón tropical, aunque hasta el momento no representa ningún riesgo para México.

En caso de evolucionar a tormenta tropical, recibiría el nombre de “Amanda”, el primero de la lista para la temporada de huracanes en el océano Pacífico.

Mientras permanezca como zona de baja presión o se convierta únicamente en una depresión tropical no recibirá nombre y será identificada por los meteorólogos con números.

Te dejamos en la siguiente cápsula el por qué se le asigna nombre a los #CiclonesTropicales. ¡Chécala! pic.twitter.com/lzp8G6NHFe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2023

¿Afectará el ciclón tropical a México?

La posible zona de baja presión se desarrolla al suroeste de las costas de Baja California Sur, a una distancia bastante alejada del territorio nacional.

Debido a su ubicación en mar abierto, no se prevé que afecte directamente a México, incluso si logra fortalecerse en los próximos días.

Por ello, las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución, aunque hasta ahora no representa una amenaza para el país.

Si en los próximos días se registran lluvias en estados del centro, sur o sureste de México, como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo o el Estado de México, estas no estarían relacionadas con este sistema del Pacífico.