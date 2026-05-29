Suspenden clases para este viernes 29 de mayo en CCH Naucalpan

El Colegio de Ciencia y Humanidades (CCH) Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este viernes 29 de mayo se suspenderán las clases y actividades administrativas debido a una falla importante en el sistema de agua del plantel.

A través de un comunicado oficial, la dirección explicó que el problema impide el funcionamiento de las bombas encargadas del suministro de agua, situación que afecta directamente los servicios sanitarios para estudiantes, docentes y trabajadores.

La suspensión aplicará para toda la comunidad estudiantil mientras se realizan las reparaciones correspondientes.

¿Por qué suspendieron clases en el CCH Naucalpan?

De acuerdo con la dirección del plantel, la decisión se tomó debido a una falla en el sistema hidráulico que dejó sin funcionamiento las bombas de agua.

Sin este servicio, el plantel no puede garantizar condiciones adecuadas para el uso de sanitarios y otras necesidades básicas dentro de las instalaciones.

Las autoridades escolares señalaron que esperan resolver el problema durante el transcurso del viernes para retomar actividades normales posteriormente.

“Consideramos que este tiempo será suficiente para atender la problemática que se presentó”, informó el plantel en el comunicado difundido hoy 28 de mayo.

Hasta el momento, el CCH Naucalpan únicamente confirmó la suspensión de actividades para el viernes 29 de mayo. La dirección pidió a estudiantes, profesores y trabajadores mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización sobre el regreso a clases.

CCH Naucalpan ya había activado protocolos de seguridad días antes

La suspensión de clases ocurre apenas unos días después de que el plantel activara protocolos institucionales de seguridad tras una publicación difundida en redes sociales que generó preocupación entre estudiantes y padres de familia. Luego de que se alertara sobre un presunto atentado dentro del plantel

El pasado 24 de mayo, la dirección informó que reforzaría la vigilancia dentro y fuera de la escuela con apoyo de personal de seguridad UNAM y autoridades públicas.

En aquel momento, las actividades académicas continuaron con normalidad, aunque se implementaron revisiones y monitoreo preventivo en los accesos del plantel.