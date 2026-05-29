Murió el director del Hospital Infantil de México, Adrián Chávez, en medio de señalamientos por acoso

Luto en el Hospital Infantil de México por la muerte de su director el Dr. Adrián Chávez; quien en semanas pasadas fue señalado por presunto acoso sexual y laboral en agravio de una médico residente.

Murió el Dr. Adrián Chavéz en medio de acusaciones de presunto acoso sexual

En señal de duelo, fue colocado un moño negro en las instalaciones del hospital, donde las actividades continúan de manera habitual, sin afectaciones en áreas críticas.

Chávez López contaba con una trayectoria de 37 años como médico pediatra intensivista. Sin embargo, en días recientes su nombre cobró notoriedad pública luego de que fuera señalado por presunto acoso sexual y laboral en agravio de una médica residente.

Estas acusaciones derivaron en un movimiento encabezado por residentes del hospital, quienes desde inicios de semana colocaron lonas al exterior del inmueble para exigir su destitución inmediata y medidas de protección para la presunta víctima.

La protesta, que este día cumpliría cuatro jornadas, se ha llevado a cabo sin interrumpir servicios esenciales como terapia intensiva, urgencias y cirugías.

Se prevé que en las próximas horas los médicos residentes emitan un comunicado para dar a conocer los siguientes pasos de su movilización.

Residentes inician paro en el Hospital Infantil de México por presunto acoso sexual del director

El pasado 25 de mayo inició un paro de actividades por parte de los residentes del Hospital Infantil de México, ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México (CDMX), porque acusan que sus demandas no han sido atendidas.

El personal en paro pidió la destitución del director del hospital, Adrián Chávez López, por presunto acosó sexual y laboralmente a una médica residente.

Paro en el Hospital Infantil



Este lunes inició un paro de actividades en el Hospital Infantil de México. Residentes exigen la destitución del director Adrián Chávez López, acusado de presunto acoso sexual y laboral contra una médica.



El paro se mantiene en áreas no críticas:… pic.twitter.com/SJRsdHzyVx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

Los residentes hicieron un llamado para que se dejará de normalizar y ejercer violencia en el Hospital Infantil de México, y que se garantice la seguridad para todo el personal de la institución.

A principios de abril de este año, Azteca Noticias reportó que más de 200 residentes del Hospital Infantil de México expresaron su respaldo a la compañera que denunció acoso laboral, sexual y hostigamiento de parte del director Adrián Chávez.