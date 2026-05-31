Géiser vs fenómeno hidrotermal: qué son y cuáles son sus diferencias

En la naturaleza existen diversos fenómenos geotérmicos que surgen del calor interno de la Tierra, entre ellos los géiseres y los sistemas hidrotermales. Aunque a simple vista pueden parecer similares por la presencia de agua caliente y vapor, en realidad presentan diferencias importantes en su manifestación.

¿Qué diferencia hay entre un géiser y un fenómeno hidrotermal?

Aunque los géiser forman parte de los fenómenos hidrotermales, no todos los sistemas hidrotermales funcionan de la misma manera.

Un fenómeno hidrotermal puede presentarse mediante emisiones continuas de vapor, agua caliente, gases y lodo que ascienden por medio de fracturas del subsuelo.

Por otro lado, un géiser se distingue porque expulsa agua caliente y vapor de manera intermitente, debido a la acumulación de presión en conductos y cavidades subterráneas.

Esto significa que, mientras los sistemas hidrotermales liberan energía de manera constante y variada, los géiseres requieren condiciones muy específicas: agua infiltrada, una fuente de calor intensa, como rocas muy calientes o magma y un sistema de conductos que permita acumular presión hasta generar erupciones periódicas.

Por ello, los géiseres son poco comunes y solo se presentan en ciertas regiones con actividad volcánica, además de variar en tamaño y en la frecuencia de sus erupciones, que pueden ir desde minutos hasta días.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasa si el planeta supera el umbral? Estas son las consecuencias de un planeta más caliente

¿Qué fue lo que pasó realmente en El Salitre, Michoacán?

Luego de varios días de especulaciones y la difusión de videos virales en redes sociales sobre un supuesto géiser o el nacimiento de un volcán en El Salitre, Michoacán, investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizaron una inspección en la zona y concluyeron que el fenómeno está relacionado con actividad hidrotermal del subsuelo.

La doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, especialista en geotermia del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que lo observado el pasado 25 de mayo corresponde a la circulación de fluidos calientes bajo tierra.

