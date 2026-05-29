El polvo del Sahara avanza en el Pacífico, a qué países o zonas afectará

Una densa masa de partículas suspendidas proveniente de los desiertos africanos continúa su desplazamiento por el continente americano, extendiendo su influencia de manera directa sobre Puerto Rico y el archipiélago de las Islas Vírgenes estadounidenses, se trata del polvo del Sahara.

Las proyecciones meteorológicas indican que las condiciones brumosas provocadas por este fenómeno de la naturaleza persistirán en dichas regiones caribeñas hasta que concluya el fin de semana.

[MAY 28]

🌫️ Saharan dust will affect Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands through at least this weekend. |🌫️ El polvo del Sahara afectará a Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses hasta al menos este fin de semana.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/t1OzAEuyBT — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 28, 2026

Este tipo de eventos, catalogados como tormentas de arena y polvo, se originan de manera habitual en los entornos más áridos y semiáridos del planeta, teniendo sus focos de emisión más importantes en las zonas desérticas de África septentrional, la península arábiga, el territorio de China y Asia central.

¿Polvo del Sahara tendrá impacto en territorio mexicano?

El ingreso de este material particulado hacia los diferentes territorios está condicionado por factores específicos, tales como la velocidad de las corrientes de aire y la densidad de la masa acumulada desde su origen en el continente africano.

En el caso de la República Mexicana, la geografía desempeña un papel crucial para mitigar el impacto. El flujo de arena suele aproximarse de forma directa a través de las regiones del oriente y el sureste.

No obstante, la Sierra Madre Oriental funciona como una muralla natural que impide el libre tránsito del fenómeno hacia las zonas céntricas, permitiendo únicamente el paso de niveles muy bajos de concentración mineral.

Cielos de fuego y días grises: El verdadero efecto en el ambiente

A pesar del imponente aspecto visual que estas nubes de polvo provocan en el horizonte, las autoridades competentes confirman que la presencia de estas partículas no involucra una amenaza o peligro para México.

El verdadero impacto del fenómeno se manifiesta en el comportamiento del estado del tiempo, alterando los niveles de precipitación. El rastro de la nube seca se evidencia cuando las jornadas diurnas adquieren tonalidades grisáceas, mientras que los crepúsculos se tornan intensamente rojizos debido a la interacción de la luz con el mineral.

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Asimismo, la presencia de estas partículas propicia una drástica escasez de nubes, disminuyendo de forma considerable las probabilidades de que se registren lluvias.

Precauciones por presencia del Polvo del Sahara

Para mitigar los posibles malestares provocados por las tormentas minerales, resulta conveniente implementar cuidados básicos en el bienestar físico. Es fundamental evitar la exposición prolongada en exteriores donde la densidad del polvo sea elevada, optando por permanecer resguardado en espacios cerrados.

Durante el paso de la contingencia, se aconseja mantener sellados los accesos de aire en las habitaciones de los hogares. En caso de requerir salir a la vía pública, es altamente recomendable el uso de gafas y mascarillas protectoras, poniendo especial atención en aquellos individuos que padecen de susceptibilidad a complicaciones de las vías respiratorias.