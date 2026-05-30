Lluvias intensas y calor extremo golpearán el clima en México: estados más afectados

El clima en México para este sábado 30 de mayo de 2026 estará marcado por un contraste de condiciones meteorológicas, pues mientras en algunas zonaz enfentarán lluvias fuertes otras seguirán bajo la onda de calor.

De acuerdo con las autoridades, se prevé que haya un pronóstico del tiempo con fuertes rachas de viento y temperaturas elevadas en varos estados el fin de semana.

¿Cómo estará el clima en México el sábado 30 de mayo de 2026?

En la mañana una línea seca en el norte de México, propiciará rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras.

La onda tropical número 3 se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, por lo que se pronostican lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Guerrero; fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz y Tabasco.

A su vez, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias aisladas e intervalos de chubascos en estados del norte, noreste, oriente, centro y occidente del país.

Calor seguirá en México el 30 de mayo de 2026: estados afectados

Se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo. La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país, prevaleciendo la onda de calor en:



Zacatecas

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Chiapas

¡Buenas noches! 🌙



Les compartimos el #Pronóstico del tiempo para este fin de semana en #México. pic.twitter.com/0Xhd3YC1e4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 30, 2026

¿Dónde lloverá más fuerte el sábado 30 de mayo de 2026?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (este y sur)



Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (este y sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Guerrero (este y sureste)



Guerrero (este y sureste) Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas (este), San Luis Potosí (oeste), Campeche (norte, este y oeste), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (oeste y sur)



Zacatecas (este), San Luis Potosí (oeste), Campeche (norte, este y oeste), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (oeste y sur) Intervalos de chubascos: Durango, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco



Durango, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco Lluvias aisladas: Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato y Estado de México

Pronóstico de temperaturas máximas 30 de mayo de 2026:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (noroeste)



Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (noroeste) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste)

Clima en CDMX y Edomex sábado 30 de mayo de 2026

En el Valle de México se espera cielo despejado, presencia de bruma y ambiente fresco a templado durante la mañana.

Hacia la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas que podrían acompañarse con descargas eléctricas en el Estado de México (Edomex) y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima de 27 a 29 °C, mientras que en Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C.