El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de vigilancia en el Océano Pacífico ante el desarrollo de una perturbación meteorológica (ciclón) con alta viabilidad de afectación.

De acuerdo con los modelos de pronóstico a 7 días, existe un 80% de probabilidad de que una zona de baja presión evolucione y se consolide como un ciclón tropical hacia la mitad de la próxima semana, convirtiéndose en el primer evento de gran magnitud en la cuenca del Pacífico oriental durante este periodo.

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La zona de inestabilidad muestra una organización paulatina en sus desprendimientos nubosos mientras avanza por aguas abiertas. Las condiciones de la temperatura superficial del mar resultan sumamente propicias para el fortalecimiento del sistema, lo que acelerará la transición de una simple baja presión hacia una depresión o tormenta de consideración con potencial de impactar el territorio nacional.

🌀 East Pacific Update (May 30, 11 AM PDT): There is a high chance (80%) of a tropical cyclone forming well SW of the Baja California peninsula around the middle of next week.



For details: https://t.co/GYlHm8uvUC pic.twitter.com/xkOMxUReqE — NHC Pacific (@NHC_Pacific) May 30, 2026

Afectaciones en territorio nacional

El Centro Nacional de Huracanes emitió una actualización sobre el Pacífico Oriental en la que detalla que existe un elevado potencial, situado en el 80%, de que se consolide un ciclón tropical a mediados de la entrante semana. De acuerdo con el reporte oficial, la zona de inestabilidad se localiza y desarrollará bastante al suroeste de la península de Baja California.

Aunque el fenómeno todavía se encuentra en fase de gestación, los análisis meteorológicos sugieren que los efectos indirectos comenzarán a resentirse en los estados del occidente y suroeste de la República Mexicana.

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¿Cuáles serán los efectos ante la posibilidad de un primer ciclón?

Las bandas nubosas asociadas a esta perturbación inyectarán una gran cantidad de humedad, provocando un temporal de precipitaciones intensas, rachas de viento de moderadas a fuertes y oleaje elevado en las zonas costeras.

Se anticipa que el incremento de las tormentas eléctricas y las lluvias puntuales podrían generar riesgos de encharcamientos, inundaciones costeras o saturación de suelos en regiones vulnerables, por lo que se exhorta a la población costera y a la navegación marítima a seguir con atención las actualizaciones climáticas.

Prevención: Lo que debes hacer en caso de un ciclón

Ante el inminente inicio de la actividad ciclónica fuerte, resulta indispensable que la ciudadanía adopte lineamientos de autoprotección para aminorar los impactos materiales y salvaguardar la integridad familiar. La prevención oportuna ante este tipo de contingencias atmosféricas se fundamenta en las siguientes pautas de preparación doméstica:

Asegurar la vivienda revisando el estado de los techos, ventanas y estructuras exteriores, fijando aquellos objetos que puedan ser proyectados por las ráfagas de viento. De igual forma, se aconseja limpiar desagües, canaletas y coladeras para prevenir acumulaciones de agua que deriven en inundaciones locales.

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Diseñar un plan de emergencia familiar donde se identifiquen las rutas de evacuación y la localización de los refugios temporales habilitados por las alcaldías o Protección Civil. Es primordial preparar una mochila de emergencia que contenga documentos personales protegidos en bolsas plásticas, víveres no perecederos, agua potable, linterna con baterías de repuesto y un botiquín médico básico.

Mantenerse informado exclusivamente mediante los canales oficiales de comunicación, evitando propagar rumores que generen pánico injustificado, y atender de inmediato las indicaciones de desalojo que emitan las corporaciones de rescate en caso de vivir en zonas de alto riesgo o laderas propensas a deslaves.

