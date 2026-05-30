CDMX instala módulos de vacunación para turistas del Mundial

La capital del país implementará un mecanismo de protección médica global a partir del próximo 3 de junio de 2026; la instalación de módulos de vacunación. La iniciativa busca anticiparse al ingreso de una gran cantidad de aficionados extranjeros que acudirán a la justa mundialista.

La coordinación de estas tareas recaerá en la Secretaría de Salud local. Para contrarrestar posibles brotes de padecimientos infecciosos derivados de la movilidad de los seguidores del torneo, las brigadas de especialistas médicos acudirán a las entradas viales de la urbe y a los recintos recreativos con mayor concentración de civiles.

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En las áreas seleccionadas, la población local y los turistas podrán acceder sin costo alguno a un conjunto de protecciones que incluye 15 opciones biológicas diferentes, priorizando contrarrestar el sarampión por el alza internacional de transmisiones introducidas.

Espacios clave para la supervisión y cuidado de los asistentes

Las acciones de las brigadas de medicina se focalizarán de manera rigurosa en cuatro áreas vitales de la infraestructura metropolitana:

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se establecerán módulos fijos de diagnóstico, cuya operación dependerá directamente de la vigilancia de un órgano especializado en análisis de epidemias. Por su parte, los paraderos de camiones de pasajeros de la metrópoli dispondrán de agrupaciones de auxilio clínico inmediato.

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De igual manera, los recintos de recreación colectiva y zonas de transmisión oficial contarán con servicios de auxilio y suministro de fármacos preventivos a lo largo de las 16 alcaldías de la demarcación.

Finalmente, las redes de transporte público masivo, incluyendo el Metro, colaborarán en expandir la comunicación de las pautas de autocuidado y el beneficio del programa.

Monitoreo de padecimientos y adecuación de laboratorios

Los directivos de la sanidad en la demarcación aclararon que, aunque los indicadores de peligro de contagios locales se ubican en rangos bajos, la administración se alineará por completo a las directrices del Reglamento de Sanidad Internacional por la dimensión del certamen futbolístico.

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Las reformas físicas contemplan la remodelación de las dependencias de sanidad aeroportuaria, edificando espacios de confinamiento preventivo dentro del aeródromo principal para revisar a individuos con indicios de enfermedad. El conjunto de dosis de protección sin costo habilitado para los habitantes y los viajeros contempla las siguientes opciones:

En el rubro de atención prioritaria se encuentran los reactivos dirigidos a frenar el sarampión y la rubéola, impulsados con firmeza bajo los lineamientos de los manuales de salud vigentes. En el segmento general, se dispondrá de sustancias para mitigar la tuberculosis, la hepatitis B, el compuesto hexavalente, afecciones por rotavirus, males por neumococo, así como el cuadro de tétanos y difteria.