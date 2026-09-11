Onda tropical mantiene a México con lluvias: estos son los 20 estados en alerta por tormentas

¡Prepárate para el clima! Para este viernes 11 de septiembre, se pronostican fuertes lluvias en más de 20 estados de México gracias a fenómenos como la onda tropical número 38 y al monzón mexicano, pero esto no significa que las altas temperaturas disminuyan en algunas regiones.

Aunque una onda de calor prevalece sobre Baja California, algunos estados del norte y centro ya comienzan a darle la bienvenida a las bajas temperaturas con amaneceres por debajo de los 6 °C. Conoce aquí cuando comienza la temporada de frentes fríos y cuántos se esperan para septiembre.

¿En dónde lloverá este viernes 11 de septiembre en México?

No es de extrañarse que al mediodía haga calor y por la tarde empiezan las lluvias, debido a que el monzón mexicano está metiendo humedad del Pacífico hacia tierra; además, la onda tropical, vaguadas y zonas de baja presión ayudan a formar nubes de tormenta.

Por ello, este viernes se pronostican:



Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Durango (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte y centro).

Baja California Sur (centro y sur), Durango (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte y centro). Lluvias de 50 a 75 mm: Sonora (este y sur), Zacatecas (centro y oeste) y Oaxaca (oeste y noreste).

Sonora (este y sur), Zacatecas (centro y oeste) y Oaxaca (oeste y noreste). Chubascos :Chihuahua (oeste y suroeste), San Luis Potosí (sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste y suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (este y centro), Colima, Michoacán (este y centro), Estado de México (oeste y centro), Ciudad de México, Querétaro (sureste), Hidalgo (suroeste), Morelos, Guerrero (oeste), Puebla (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (noroeste).

:Chihuahua (oeste y suroeste), San Luis Potosí (sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste y suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (este y centro), Colima, Michoacán (este y centro), Estado de México (oeste y centro), Ciudad de México, Querétaro (sureste), Hidalgo (suroeste), Morelos, Guerrero (oeste), Puebla (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (noroeste). Lluvias ligeras: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Tormenta tropical “Norbert” se podría convertir en huracán; ¿está lejos de México?

La tormenta tropical “Norbert” se localiza a mil 315 km al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California. A pesar de que se prevé que alcance la categoría de huracán, sus efectos no se resentirán en México.

Presenta vientos de 75 km/h y se espera que su trayectoria siga hacia el oeste durante el viernes y después gire un poco hacia el oeste-noroeste.

Debido a que se encuentra en aguas del océano Pacífico, presenta condiciones para evolucionar este fin de semana, sin tocar tierra en Estados Unidos o en costas mexicanas.

Ola de calor en el norte de México: pronóstico de temperaturas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: S inaloa (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco y Campeche (centro).

inaloa (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco y Campeche (centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: B aja California Sur (centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

aja California Sur (centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Al amanecer se espera:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de clima por regiones