Lluvias, granizo y fuertes vientos: Así golpeará el frente frío 44 en el clima

El avance del frente frío número 44 encendió las alertas en el norte de México, donde autoridades meteorológicas advierten sobre la posible formación de torbellinos e incluso tornados en entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema frontal interactúa con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y una línea seca, generando condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen lluvias, rachas intensas de viento y fenómenos severos.

Las zonas con mayor riesgo se ubican en el noreste de Chihuahua, el norte de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas, donde se prevén vientos que podrían alcanzar entre 60 y 90 kilómetros por hora. Estas condiciones son propicias para la formación de torbellinos, con la posibilidad de que algunos evolucionen a tornados.

Lluvias, granizo y fuertes vientos impactarán varias regiones: Así el clima hoy

Además del riesgo por vientos extremos, el sistema provocará lluvias de distinta intensidad en gran parte del país. En el norte, se esperan precipitaciones fuertes en Coahuila y chubascos en estados vecinos, mientras que en el centro y sureste, incluida la Ciudad de México, habrá lluvias intermitentes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades advierten que estas lluvias podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves, principalmente en zonas vulnerables.

También se prevé la presencia de tolvaneras en regiones del noroeste, así como bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Altas temperaturas en México este 14 de abril

Mientras el norte enfrenta condiciones severas, gran parte del occidente y sur del país continuará bajo los efectos de una onda de calor. Estados como Sinaloa, Michoacán y Guerrero podrían registrar temperaturas de hasta 45 grados, manteniendo un contraste marcado con las zonas afectadas por el frente frío.

En el Valle de México, el panorama será más variable: mañanas frescas, incremento de nubosidad por la tarde y posibilidad de lluvias aisladas en la capital, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 28 grados.

Autoridades llaman a extremar precauciones por mal clima

Ante este escenario, especialistas recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en regiones con pronóstico de vientos fuertes. Las rachas podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y provocar daños en estructuras ligeras.

Asimismo, se exhorta a evitar cruzar zonas inundadas, conducir con precaución ante baja visibilidad y estar atentos a posibles alertamientos de Protección Civil.