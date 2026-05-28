UNAM ya definió fechas: así quedan las clases, vacaciones y regreso al CCH y Prepas

Miles de estudiantes del bachillerato de la UNAM ya pueden comenzar a organizar el próximo ciclo escolar. El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) aprobó oficialmente su calendario para los periodos 2025-2026 y 2026-2027, donde quedaron definidas las fechas de inicio y fin de clases, vacaciones y periodos administrativos, ¿cómo será?

La decisión fue avalada por el pleno del H. Consejo Técnico durante su sesión del pasado 24 de abril y posteriormente difundida a través de los canales oficiales del sistema.

Además de las fechas académicas, el nuevo calendario también confirmó la matrícula de nuevo ingreso para el siguiente ciclo escolar, para esta ocasión serán 18 mil estudiantes distribuidos entre los cinco planteles del CCH.

¿Cuándo terminan las clases? Fechas clave del calendario de la UNAM para CCH y Prepas

¡Atención, estudiantes! El semestre 2026-1 arrancó el 1 de septiembre de 2025 y concluirá el 9 de enero de 2026. Durante ese periodo habrá un receso vacacional del 15 de diciembre al 2 de enero.

Para el semestre 2026-2, las clases comenzarán el 3 de febrero de 2026 y terminarán el 29 de mayo del mismo año. En medio del calendario se contempla el tradicional descanso por Semana Santa, que irá del 30 de marzo al 3 de abril.

En el caso del ciclo 2026-2027, la UNAM también ya dejó marcadas las fechas principales. El semestre 2027-1 iniciará el 31 de agosto de 2026 para alumnos de primero, tercero y quinto semestre, mientras que las actividades concluirán el 8 de enero de 2027.

Posteriormente, el semestre 2027-2 dará inicio el 25 de enero de 2027 para estudiantes de segundo, cuarto y sexto, y terminará oficialmente el 21 de mayo de ese año.

¿El calendario de la SEP aplica al bachillerato de la UNAM?

Esta es una de las preguntas más frecuentes, la realidad es que NO aplica, a pesar de que muchas escuelas públicas del país se rigen por el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el bachillerato de la UNAM opera con fechas distintas.

Tanto las Preparatorias como los planteles del CCH cuentan con calendarios propios aprobados por sus órganos internos, por lo que los periodos vacacionales, inicios de semestre y cierres de actividades no necesariamente coinciden con los de secundaria o primaria.

Esto suele generar diferencias importantes en vacaciones de verano, regreso a clases e incluso en los puentes oficiales.

¿Cuándo es el regreso a clases en las Prepas y CCH de la UNAM?

Para estudiantes del CCH, el regreso a clases del semestre 2026-1 será el 1 de septiembre de 2025. Después del periodo vacacional de invierno, las actividades se retomarán el 3 de febrero de 2026.

En el caso del ciclo siguiente, el semestre 2027-1 comenzará el 31 de agosto de 2026, mientras que el 2027-2 arrancará el 25 de enero de 2027.

El calendario completo puede consultarse a través de los canales oficiales del Colegio de Ciencias y Humanidades y en la próxima edición de la Gaceta CCH.