El mundo en 60 mil piezas: En qué estación del metro está el rompecabezas que rompió récord en CDMX

El rompecabezas más grande del mundo ya puede visitarse en la Ciudad de México (CDMX), y está dentro del Metro.

Esta pieza monumental, que rompió récord por su tamaño, se ha convertido en una de las exposiciones más llamativas para quienes transitan por la zona. Estará disponible solo por tiempo limitado.

Rompen récord con rompecabezas de 60 mil piezas en el Metro

El rompecabezas más grande del mundo, compuesto por 60 mil piezas, fue completado por más de 150 personas en poco más de ocho horas.

¿Cuánto tiempo creen que se llevaron en armar el rompecabezas de 60 mil piezas? Las personas se llevaron un poquito más de ocho horas: 8:16:35 es lo que se llevaron.

Este logro marcó un récord gracias al trabajo coordinado de los participantes, quienes dieron forma a una imagen que representa la diversidad del planeta, incluyendo referencias a los cinco continentes y elementos característicos de México.

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¿Dónde y cuándo se va la exposición?

¿Te gustaría conocer el mundo en más de 60 piezas? El juego de piezas forma parte de una exposición instalada en la estación División del Norte de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.



El público puede apreciarla durante su paso por esta estación, pero toma en cuenta que es solo por tiempo limitado, ya que estará disponible hasta el 30 de junio.

Michoacán rompe récord con el guacamole más grande del mundo

El municipio de Tancítaro, Michoacán rompió el Récord Guinness del guacamole más grande del mundo, durante la celebración de la 13ª Feria del Aguacate el pasado 10 de abril.

Más de 800 voluntarios, entre productores, estudiantes y habitantes de la región, trabajaron durante 2 horas y 30 minutos para preparar un total de 6,800 kilogramos de guacamole. De acuerdo con la medición oficial, la báscula registró más de 7.2 toneladas, incluyendo el recipiente.

Tras descontar el peso del contenedor, el guacamole neto alcanzó exactamente 6,800 kilogramos, cifra que le valió el reconocimiento de Guinness World Records.