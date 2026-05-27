¡Prepara tu cámara! Esta es la fecha de la segunda Luna Azul de mayo; así puedes fotografiarla

El firmamento nocturno ofrece este mes un espectáculo altamente anticipado por los aficionados a la astronomía. Se trata de la llegada de la Luna Azul, término empleado para describir el acontecimiento de un segundo plenilunio dentro de un mismo periodo mensual.

Esta denominación puede clasificarse de forma estacional o calendárica; la primera se refiere a la tercera de cuatro lunas llenas en una sola estación, mientras que la segunda define la aparición de dos lunas llenas en un solo mes. Para el evento actual, el fenómeno corresponde a la categoría calendárica o mensual, lo que significa que su nombre está determinado estrictamente por las fechas del almanaque.

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Horarios perfectos para observar la Luna Azul

Esta coincidencia en el calendario es un evento poco frecuente que sucede solamente una vez cada dos o tres años. Debido a esta intermitencia, la oportunidad para contemplar el satélite en estas condiciones no volverá a presentarse sino hasta diciembre de 2028.

Según los datos compartidos por la plataforma astronómica Star Walk, el momento cumbre de iluminación ocurrirá el próximo 31 de mayo exactamente a las 2:45 horas, considerando el horario del centro de México.

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Aunque el punto máximo de magnitud y brillantez se registrará en la madrugada del domingo, el satélite terrestre lucirá completamente resplandeciente desde la noche del sábado 30 de mayo y mantendrá dicho aspecto hasta el lunes 1 de junio.

Guía para fotografiar la Luna Azul

Para quienes deseen inmortalizar el acontecimiento a través de imágenes, la NASA ha compartido una serie de recomendaciones técnicas aplicables tanto para dispositivos móviles como para cámaras digitales.

El primer requerimiento consiste en colocar el equipo sobre un tripié para garantizar la firmeza de la toma, una medida indispensable al emplear lentes de tipo teleobjetivo o gran angular.

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Posteriormente, se debe habilitar la modalidad manual del dispositivo y dirigir el enfoque hacia el espacio exterior, fijando la atención en el cuerpo celeste, cuya visibilidad estará sujeta a que los factores del clima sean favorables.

¿Cómo puedo fotografiar la Luna Azul con mi celular?

En los teléfonos móviles, se sugiere presionar la pantalla sobre el plenilunio para congelar el enfoque automático. Respecto a los valores de exposición, se aconseja fijar el ISO en un rango de 100 a 400 con la finalidad de disminuir la presencia de ruido en el archivo final.

Para la velocidad de obturación, el valor inicial sugerido es de 1/100, el cual debe modificarse progresivamente según la claridad del entorno. Al tratarse de un proceso pausado y no de un suceso de corta duración, existe el tiempo suficiente para calibrar los parámetros con serenidad, experimentar con las funciones y disfrutar de la experiencia.

