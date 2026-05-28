SEP confirma los 9 estados que terminan clases antes del 15 de julio

¡Atención, alumnos! Diversos estados modificaron el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el fin de concluir el ciclo escolar 2025-2026 semanas antes de lo acordado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

Mario Delgado, titular de la SEP, previamente informó que cada entidad podrá realizar el ajuste, siempre y cuando se garantice el cumplimento del plan y programas de estudio con base en el artículo 87 de la Ley General de Educación.

¿Cómo quedó el calendario escolar 2025-2026?

Para los meses de junio y julio de 2026, el calendario contempla diversas fechas que permitan cerrar el ciclo escolar el próximo miércoles 15 de julio.

A continuación te compartimos como quedó de manera oficial, incluyendo megapuentes, sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y vació de calificaciones:



Viernes 29 de mayo: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar

Viernes 26 de junio: Última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar

Viernes 3 de julio: Descarga administrativa de calificaciones

Martes 14 de julio: Entrega de calificaciones

Miércoles 15 de julio: Fin de clases

Jueves 16 y viernes 17 de julio: Taller intensivo de formación continúa.

En estos días, los docentes y directivos se reúnen para evaluar y planear estrategias de mejora.|SEP

¿Qué estados terminan clases antes del 15 de julio?

Estos estados decidieron terminar las clases antes de lo programada debido a las altas temperaturas que se esperan para el próximo mes, incluyendo:



Yucatán: 26 de junio

Colima: 25 de junio.

Tlaxcala: 30 de junio.

Baja California Sur: 3 de julio.

Sinaloa: 19 de junio.

Tamaulipas: 10 de julio.

Guanajuato: 10 de julio.

Jalisco: 30 de junio

Nuevo León: 8 de julio

En el caso de Nuevo León, el estado no adelantará el ciclo escolar, ya que fue la única entidad en adelantar el regreso a clases 2025, con el fin de prevenirse por el evento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por las altas temperaturas.

Esta lista se irá actualizando conforme la Secretaría de Educación de cada entidad dé a conocer los ajustes a su propio calendario.

¿Cuándo entregan la boleta de calificaciones según la SEP?

Si bien el calendario establece que la entrega de calificaciones es el 14 de julio, las regiones que adelantaron el fin del ciclo escolar deberán hacer el vaciado en los últimos días de junio.

